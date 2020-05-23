Бразилия обошла Россию по числу зараженных коронавирусом

Мир

В субботу, 23 мая, Бразилия обогнала Россию по числу зараженных новым коронавирусом и вышла на второе место по этому показателю. За последние сутки в стране зафиксировано 20 тысяч 803 новых инфицированных, что является рекордным показателем как для Бразилии, так и для всей Южной Америки.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в 22 мая назвал Южную Америку «новым эпицентром заболевания», а Бразилию «наиболее пострадавшей страной». Райан обратил особое внимание на регион Амазонии, где плотность заражения и смертность от COVID-19 являются самыми высокими в регионе. Во многих областях Бразилии как система здравоохранения, так и система ритуальных услуг находятся на грани коллапса.

Проблема усугубляется тем, что президент Бразилии Жаир Болсонару сознательно игнорирует рекомендации ВОЗ и собственного Минздрава, которые призывают граждан придерживаться правил социального дистанцирования. Он называет коронавирус «всего лишь легким гриппом» и резко критикует губернаторов, которые вводят ограничения в своих регионах.

Болсонару утверждает, что введение карантинных мер не по силам для экономики Бразилии. Из-за конфликта с президентом за месяц ушел в отставку уже второй министр здравоохранения.

Между тем позиция Болсонару не спасает экономику. В Бразилии в 2020 году из-за пандемии COVID-19 ожидается рекордный рост государственного долга — до 93,5% ВВП, а также самое глубокое падение внутреннего валового продукта за всю историю наблюдений с 1900 года. Экономисты говорят, что оно составит при самом оптимистичном сценарии 4,7% ВВП.

Эксперты в области медицины уверены, что реальное число зараженных коронавирусом в Бразилии может быть выше в 15 раз официальных данных. Причина — относительно небольшое количество проводимых тестов.

К началу последней недели мая ситуация с коронавирусом существенно изменилась. Эпицентр пандемии действительно переместился в Южную Америку. Резко выросло число инфицированных в Индии.

«ФАКТЫ» подготовили свежие данные по странам, в которых количество случаев заражения COVID-19 превышает 100 тысяч человек.

1. США — инфицированы 1 миллион 645 тысяч 94 человека. Скончались 97 тысяч 647 больных. Выздоровели 403 тысячи 202 пациента. Активными остаются 1 миллион 144 тысячи 46 случаев. В критическом состоянии находятся 17 тысяч 109 больных. Проведено 13 миллионов 909 тысяч 905 тестов.

2. Бразилия — инфицированы 332 тысячи 382 человека. Скончались 21 тысяча 116 больных. Выздоровели 135 тысяч 430 пациентов. Активными остаются 175 тысяч 836 случаев. В критическом состоянии находятся 8 318 больных. Проведено 735 тысяч 224 теста.

3. Россия — инфицированы 326 тысяч 448 человек. Скончались 3 249 больных. Выздоровели 99 тысяч 825 пациентов. Активными остаются 223 тысячи 374 случая. В критическом состоянии находятся 2 300 больных. Проведено 8 миллионов 126 тысяч 626 тестов.

4. Испания — инфицированы 281 тысяча 904 человека. Скончались 28 тысяч 628 больных. Выздоровели 196 тысяч 958 пациентов. Активными остаются 56 тысяч 318 случаев. В критическом состоянии находятся 1 152 больных. Проведено 3 миллиона 37 тысяч 840 тестов.

5. Великобритания — инфицированы 254 тысячи 195 человек. Скончались 36 тысяч 393 больных. Данных по выздоровевшим и активным случаям Лондон не предоставляет. В критическом состоянии находятся 1 559 больных. Проведено 3 миллиона 231 тысяча 920 тестов.

6. Италия — инфицированы 228 тысяч 658 человек. Скончались 32 тысячи 616 больных. Выздоровели 136 тысяч 720 пациентов. Активными остаются 59 тысяч 322 случая. В критическом состоянии находятся 595 больных. Проведено 3 миллиона 318 тысяч 778 тестов.

7. Франция — инфицированы 182 тысячи 219 человек. Скончались 28 тысяч 289 больных. Выздоровели 64 тысячи 209 пациентов. Активными остаются 89 тысяч 720 случаев. В критическом состоянии находится 1 701 больной. Проведено 1 миллион 384 тысячи 633 теста.

8. Германия — инфицированы 179 тысяч 713 человек. Скончались 8 352 больных. Выздоровели 159 тысяч пациентов. Активными остаются 12 тысяч 362 случая. В критическом состоянии находятся 965 больных. Проведено 3 миллиона 595 тысяч 59 тестов.

9. Турция — инфицированы 154 тысячи 500 человек. Скончались 4 276 больных. Выздоровели 116 тысяч 111 пациентов. Активными остаются 34 тысячи 113 случаев. В критическом состоянии находятся 800 больных. Проведено 1 миллион 767 тысяч 495 тестов.

10. Иран — инфицированы 131 тысяча 652 человека. Скончались 7 300 больных. Выздоровели 102 тысячи 276 пациентов. Активными остаются 22 тысячи 76 случаев. В критическом состоянии находятся 2 659 больных. Проведено 763 тысячи 913 тестов.

11. Индия — инфицированы 125 тысяч 149 человек. Скончались 3 728 больных. Выздоровели 51 тысяча 824 пациента. Активными остаются 69 тысяч 597 случаев. Данных по больным в критическом состоянии нет. Проведено 2 миллиона 834 тысячи 798 тестов.

12. Перу — инфицированы 111 тысяч 698 человек. Скончались 3 244 больных. Выздоровели 44 тысячи 848 пациентов. Активными остаются 63 тысячи 606 случаев. В критическом состоянии находятся 886 больных. Проведено 750 тысяч 526 тестов.

Всего в мире инфицированы новым коронавирусом 5 миллионов 306 тысяч 158 человек. Скончались 340 тысяч 40 больных. Выздоровели 2 миллиона 160 тысяч 39 пациентов. Исходя из количества так называемых завершенных случаев, уровень смертности составляет 14%. Активными остаются 2 миллиона 806 тысяч 79 случаев. В критическом состоянии находятся 44 тысячи 583 больных (2%).

Статистику COVID-19 в Украине смотрите в этой публикации.

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