Происшествия

В Киеве прогремел взрыв возле офиса Медведчука: видео с места инцидента

В центре Киева возле офиса народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука прогремел взрыв. Об этом сообщил журналист Андрей Павловский 23 мая в своем Telegram-канале.

По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать.

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