- 14:47 «Когда дочка плакала, звук шел из отверстия на шейке: она 4 месяца была подключена к аппарату ИВЛ»
- 14:47 В Киеве прогремел взрыв возле офиса Медведчука: видео с места инцидента
- 14:40 Тренер из-за нехватки футболистов вышел на поле и забил гол-красавец
- 14:39 В Москве неизвестный захватил отделение банка, ведутся переговоры о судьбе заложников
- 14:34 Волкер придумал, как Украине вступить в НАТО в условиях войны с Россией: слово за Альянсом
- 14:12 В Карпатах погибла туристка, пытавшаяся самостоятельно подняться на вершину: первые подробности трагедии
- 13:47 Позывной "Корней": жертвой подростка-стрелка под Киевом оказался бывший боец "Айдара"
- 13:38 Минздрав сократил список регионов, не готовых к ослаблению карантина
- 13:03 В Минздраве опять засомневались в открытии метро в Киеве с 25 мая
- 13:00 «Боевикам я заявил: «Украина была, есть и будет! А вы все – покойники!»
- 12:44 Приятные встречи и удачные покупки: гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака
- 12:38 Во Львове простились с погибшим на Донбассе десантником, которого шесть лет считали пропавшим без вести
В Киеве прогремел взрыв возле офиса Медведчука: видео с места инцидента
В центре Киева возле офиса народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука прогремел взрыв. Об этом сообщил журналист Андрей Павловский 23 мая в своем Telegram-канале.
По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать.176
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..