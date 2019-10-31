Происшествия

26 октября Украина попрощалась с ветераном АТО Виктором Дектяревым (позывной «Сенсей»). 53-летний уроженец России, он стал активистом Майдана, воевал за Украину, был тяжело ранен в Иловайске. Вражеской гранатой ему оторвало пальцы на правой руке. По трагическому стечению обстоятельств погиб он тоже от взрыва гранаты, причем на мирной территории, в центре Киева. В ночь с 22 на 23 октября на улице Пушкинской прогремел взрыв. На месте убило двоих мужчин — Виктора Дектярева и 38-летнего охранника местного офиса Михаила Никитина. Осколками ранило оказавшуюся неподалеку девушку. Разорвавшуюся гранату обнаружили в руке «Сенсея», что тут же породило слухи о том, что «пьяный атошник бегал по центру города с гранатой и подорвался». Даже начальник столичной полиции Андрей Крищенко после открытия уголовного производства по факту умышленного убийства сказал, что основной версией следствия все же остается неосторожное обращение Виктора Дектярева с боеприпасом. Однако позже выяснилось: граната принадлежала не ветерану АТО, а охраннику, который не раз высказывал мысли о самоубийстве. В тот вечер Михаил Никитин, видимо, решил подорвать себя, достал гранату и выдернул чеку. Сидевший рядом с ним на ступеньках офиса «Сенсей» только и успел, что схватить гранату обеими руками и накрыть своим телом, чтобы уберечь прохожих от осколков.

«Версия о неосторожном обращении с гранатой, тем более в людном месте, — чушь»

Под стелой на столичном Майдане собралось несколько тысяч человек. Военный оркестр, почетный караул, флаги морской пехоты и батальона «Донбасс». Ордена покойного на бордовых подушках с почетом несут военнослужащие. У гроба, заваленного цветами, сидят родные. 21-летняя дочь Виктора Дектярева от первого брака (она живет в Москве) приехала попрощаться с папой. 17-летняя дочь и

14-летний сын стараются успокоить маму: вдову, Александру Дектяреву, бьет сильная дрожь, но она пытается сдержать слезы. Самую младшую, пятилетнюю, дочку, на похороны решили не брать.

Семья Виктора Дектярева

— Витя очень любил жену, — рассказывает «ФАКТАМ» друг «Сенсея» Андрей. Мужчина пришел на похороны с букетом цветов, попросил не фотографировать его и не указывать фамилию. — Мы сдружились давным-давно, когда Виктор приехал из Якутии в Олешки Херсонской области. Он был тренером по восточным единоборствам сначала в Олешках, а потом в Киеве. Я тоже переехал в столицу, и мы возобновили нашу дружбу. Общались, созванивались, встречались. Несколько недель назад Витя пригласил меня на свой день рождения. Тогда у него собралось много людей — друзей, сослуживцев. Вокруг была семья — маленькая дочь, жена, сын, которым «Сенсей» очень гордился, ведь мальчик унаследовал от отца любовь к единоборствам и уже добился больших успехов. Витя выглядел счастливым, веселым. Разве мог я предположить, что в следующий раз увижу его уже в гробу? Когда по новостям стали показывать взрыв на Пушкинской, как раз возле офиса Витиной организации «Купол», у меня екнуло сердце. Только бы не он, подумал я, услышав, что двое погибли. К сожалению, оказался именно он.

— Я служил с Виктором еще в Черноморском флоте СССР, — сухо говорит высокий мужчина в форме морского пехотинца и черном берете. Имя свое он предпочел не называть. — Дектярев был майором морской пехоты, опытным офицером и очень ответственным человеком. Оружием, боеприпасами, гранатами он владел в совершенстве, был профессионалом. Поэтому версия о неосторожном обращении с гранатой, тем более в людном месте, — чушь. Никто, кто знал Виктора, в это не поверит.

Виктора Дектярева провели в последний путь на Майдане. Проститься с ним пришли несколько тысяч человек. Фото Олега БОГАЧУКА

Такую же точку зрения разделяют и боевые побратимы покойного. Об этом трое из них — Анатолий Крайнов, Игорь Оваденко и Александр Василенко — сообщили журналистам во время пресс-конференции, которую собрали накануне похорон. Ветераны АТО были крайне возмущены слухами по поводу гибели их друга, а также тем, что полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

— Какое это убийство? — возмущается командир разведгруппы «Купол» батальона «Донбасс» Анатолий Крайнов (позывной «Дед»). — Записи камер наблюдения показали, что «Сенсей» и охранник соседнего здания Михаил Никитин сидели рядом на ступеньках, мирно разговаривали. Не ссорились, не ругались, руками не размахивали. Конфликта там точно не было. А некоторые предполагают, что «Сенсей» решил свести счеты с жизнью. Это вообще ни в какие ворота не лезет! Мы с ним воевали с 2014 года, вместе ушли на фронт добровольцами после Майдана. Прошли бок о бок мясорубку Иловайска. Я был рядом 10 августа, когда погиб наш друг, полковник ВСУ Юрий Литвинский («Монгол»), а Витя был тяжело ранен. Он остался без пальцев правой руки, которую разорвало гранатой.

«Даже ранение в Иловайске, из-за которого он не смог больше держать оружие в руках, не повергло его в депрессию»

О своем ранении Виктор Дектярев рассказал интернет-изданию «Левый берег» пять лет назад.

«Когда 10 августа заходили первый раз в Иловайск, один командир кричал: «Да мы просто зайдем туда, возьмем город, все зачистим и оставим проход, чтобы сепаратисты за ночь вышли». Я ему: «Как можно оставлять проход, может же в город зайти подмога к сепаратистам?! Надо закрывать!» Но там собрались люди, которые себя очень умными считали. Очень вредит делу самоуверенность представителей добровольческих батальонов. Артиллеристы отстрелялись и думают, что дело сделано. А они бомбили одно место, когда «сепары» были в другом. Потому что разведка их точки не нашла. И подставила нас.

Меня ранили в ближнем бою. Я видел, как катилась граната. Ничего не оставалось делать, кроме как закрыться руками. Основной удар приняли на себя пулемет и противоосколочные очки.

Еще у нас была очень неприятная история с вертолетами, которые не хотели везти в госпиталь раненых, потому что у них не было распоряжения. Ждали часа четыре. Чуть до драки с ними не дошло. Засранцы, что скажешь. В итоге командующий по Нацгвардии выделил свой вертолет, спасибо ему. Со мной в вертолете летели еще трое раненых. Операционный стол был приготовлен под меня как командира. Я сказал: не лягу на этот стол, пока не прооперируете всех моих солдат. Цена такого решения — два пальца, они были черные, пришивать их было уже поздно. Еще два я сказал пришить, мол, приживутся, у меня генетика хорошая. Кисть разорвана, раздолбана. Я специально прошу ее заматывать, чтобы людей не пугать".

В составе группы «Купол» Виктор Дектярев участвовал в освобождении Славянска, Артемовска, Попасной, принимал участие в Иловайской операции

— Мы с «Сенсеем» похоронили многих наших товарищей и не одного спасли от суицида, — продолжает Анатолий Крайнов. — Витя объяснял отчаявшимся ребятам, что наложить на себя руки — не выход, поддерживал их, помогал с лечением, с документами. «Сенсей» был жизнелюбом и оптимистом, даже ранение, из-за которого он не смог больше держать оружие в руках, не повергло его в депрессию. Просто теперь вместо того, чтобы воевать на фронте, он ездил туда как инструктор, а еще основал благотворительный фонд «Купол», который помогал вернувшимся с фронта ребятам, разыскивал без вести пропавших, принимал участие в обмене пленными. Вы можете представить себе, что такой человек вдруг взял и подорвал себя гранатой? Это исключено.

Без отца остались двое детей: в Полтаве скончался ветеран АТО, участник «Игр непокоренных»

Грязные издевки российских СМИ насчет того, что «пьяный каратель игрался в центре Киева с гранатой, подорвался сам и погубил охранника», я даже комментировать не буду. У «Сенсея» не было гранаты, это совершенно точно. 10 августа 2014 года его эвакуировали с поля боя без сознания. Ему было, мягко говоря, не до того, чтобы захватить с собой домой боеприпасы. Это был человек очень ответственный, он даже не разрешил бы ребенку петарду запускать, потому что понимал, насколько это опасно. А как он мог баловаться с гранатой в людном месте, в центре города? Нет, этого не было и не могло быть.

Более того: чека от гранаты обнаружилась не с его стороны, а возле тела охранника. Это было странно. Еще больше я поразился, когда в полиции мне показали фото и видео с места происшествия. Боеприпас не просто взорвался в руке у «Сенсея». Гранату он крепко зажал двумя руками, да еще и сверху лег животом. То есть «неосторожное обращение с оружием» тоже автоматически исключается. Мы с ребятами ломали голову, что это могло быть. А потом разыскали свидетеля происшествия Сашу Василенко. Он пролил свет на события того вечера.

«Виктор боролся за права бойцов АТО, выбивал им статус участников боевых действий. При этом был «сапожником без сапог»

— Я сам из Чернигова, у Виктора жена оттуда, мы дружим с ним уже пять лет, — начинает рассказ ветеран АТО Александр Василенко. — Погибшего охранника Михаила Никитина я тоже знал. Мы часто разговаривали, когда я приходил к «Сенсею». Некоторое время назад Миша стал жаловаться нам на проблемы в семье. 13 октября он сказал, что ему изменила жена. У меня, говорит, есть граната, я подорву и жену, и ее нового мужчину, и себя. Мы с Витей стали успокаивать охранника, убеждать, что жизнь дороже, что нужно искать выход из ситуации. Вроде убедили. Почему не сообщили в полицию? Потому что на тот момент это были просто слова расстроенного человека, мы не думали, что Миша говорит всерьез.

22 октября я приехал к «Сенсею» в офис на Пушкинскую. Во время нашего разговора Виктору позвонил охранник Михаил. Сказал, что заступил на дежурство. «Сенсей» предложил мне зайти к Мише, посмотреть, в каком тот состоянии. Мы зашли. Внешне Михаил был спокоен. В восемь часов вечера я уехал на поезд. Никто из нас не был выпившим, ничего не предвещало беды. А ночью мне позвонили и сообщили, что Виктор и Михаил подорвались на гранате и погибли. И граната была в руке у Виктора. Мне сразу стало ясно, что произошло: Михаил Никитин все-таки вытащил гранату и дернул кольцо. «Сенсей» выхватил гранату у Миши. У него было три секунды, чтобы отбросить от себя боеприпас. Но бросать было некуда: центр города, прохожие. И «Сенсей» принял решение пожертвовать собой, чтобы спасти окружающих. Он крепко сжал гранату руками и накрыл ее своим телом.

— На Пушкинской, 34 в офисе организации «Купол» на момент трагедии жила семья Виктора — жена и двое младших детей, — уточняет Анатолий Крайнов. — Незадолго до этого квартиру, которую они арендовали, выставили на продажу. Вите пришлось перевезти родных в офис. Как вы думаете, мог ли опытный воин, хладнокровный и умелый специалист по восточным единоборствам, любящий муж и отец играть с гранатой под окнами, где спали его дети? По-моему, ответ очевиден. Этот человек всегда жертвовал собой ради других. Поступил так и в этот раз.

— Он боролся за права бойцов АТО, выбивал им статус участников боевых действий, писал жалобы чиновникам на то, что в Украине нарушаются права воинов, — говорит друг погибшего, глава общественно-военного альянса «Союз вільних духом» Игорь Оваденко. — При этом был «сапожником без сапог», у него самого очень долго не было ни положенных льгот, ни статуса участника боевых действий. Я как юрист помогал «Сенсею» решать его проблемы. С большим трудом в 2017 году нам удалось добиться признания его участником боевых действий. А инвалидом войны второй группы его признали только 7 августа 2019 года, через пять лет после ранения.

Виктор Дектярев родился в Якутии в семье военных, позже жил в Ульяновске. Срочную службу проходил в морской пехоте, был в Афганистане. В 90-е годы переехал в Украину, жил в селе Олешки Херсонской области. В начале 2000-х переехал в Киев, был тренером по китайскому рукопашному бою саньда, членом Федерации кунг-фу Украины. Именно из-за причастности к этому спорту он позже получил позывной «Сенсей». Виктор стал одним из основателей «Союза морских пехотинцев Украины», был активистом Майдана. В 2014 году собрал ветеранов морской пехоты, с которыми при батальоне «Донбасс» основал группу спецназа «Купол». В качестве командира группы «Купол» участвовал в освобождении Славянска, Артемовска, Попасной. Его группа в составе «Донбасса» принимала участие в Иловайской операции. Позже он рассказывал, что благодаря детству, проведенному в семье военных, под Иловайском узнал десантников из российского Ульяновска, своих «бывших земляков».

О родственниках, оставшихся в России, «Сенсей» говорил жестко: «Раньше у нас с ними отношения были нормальными, а потом я рассорился с братом на политической почве. Сказал своим племянникам, которые служат в ульяновском ВДВ, что, если я их здесь увижу, пристрелю».

Виктора Дектярева похоронили на Лесном кладбище Киева, рядом с погибшим пять лет назад побратимом Юрием Литвинским (позывной «Монгол»). Вдова «Сенсея» и двое их младших детей (17-летняя дочь сейчас учится за границей) остались фактически на улице — они вынуждены ютиться в офисе благотворительной организации «Купол».

Те, кто хочет помочь вдове и сиротам погибшего ветерана АТО, могут перечислить деньги на любой из этих банковских счетов. Карта «Ощадбанка» 4790 7099 9209 9160, карта «ПриватБанка» 5168 7427 0848 9004. Получатель — Дектярева Александра Николаевна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Запорожье зверски избили 32-летнего ветерана АТО, который вступился в магазине за девушку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter