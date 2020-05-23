- 20:49 Смерть нардепа Давиденко: полиция рассматривает три версии
- 20:07 Найден застреленным народный депутат Украины: первые подробности
- 19:47 Решили развлечься: под Харьковом дети разгромили 13 могил на кладбище
- 19:25 Суд определился с мерой пресечения для "житомирского стрелка"
- 18:51 Украшенный бриллиантами олимпийский перстень Коби Брайанта продали на аукционе
- 18:38 Нервный срыв из-за долгов: названа возможная причина неадекватного поведения захватчика банка в Москве
- 18:12 В США выпал град невероятных размеров: впечатляющие фото
- 17:36 У Зеленского сократили до шести число областей, не готовых к ослаблению карантина
- 17:08 Экс-футболист «Металлиста» покончил с собой
- 17:07 Пока без ажиотажа: общественный транспорт Киева возобновил работу
- 17:03 "Я — честный человек": "житомирский стрелок" рассказал в суде о событиях кровавой ночи
- 16:42 В связи с событиями под офисом Медведчука задержаны почти 20 активистов
Смерть нардепа Давиденко: полиция рассматривает три версии
Тело нардепа Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 23 мая в туалете его офиса. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
На месте ЧП также обнаружили пистолет.
По его словам, правоохранители рассматривают версию убийства, самоубийства или инсценировки самоубийства. Силовики снимают записи с камер наблюдения, расположенных вблизи места происшествия.
Напомним, в Верховную Раду ХIХ созыва Давиденко попал как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу. Сначала числился внефракционным, а затем вошел в депутатскую группу «Доверие».339
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..