Смерть нардепа Давиденко: полиция рассматривает три версии

Происшествия

Тело нардепа Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 23 мая в туалете его офиса. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

На месте ЧП также обнаружили пистолет.

По его словам, правоохранители рассматривают версию убийства, самоубийства или инсценировки самоубийства. Силовики снимают записи с камер наблюдения, расположенных вблизи места происшествия.

Напомним, в Верховную Раду ХIХ созыва Давиденко попал как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу. Сначала числился внефракционным, а затем вошел в депутатскую группу «Доверие».

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