26.71 / 26.95 28.92 / 29.34
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смерть нардепа Давиденко: полиция рассматривает три версии

20:49 23 мая 2020
Давиденко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Тело нардепа Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 23 мая в туалете его офиса. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

На месте ЧП также обнаружили пистолет.

По его словам, правоохранители рассматривают версию убийства, самоубийства или инсценировки самоубийства. Силовики снимают записи с камер наблюдения, расположенных вблизи места происшествия.

Напомним, в Верховную Раду ХIХ созыва Давиденко попал как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу. Сначала числился внефракционным, а затем вошел в депутатскую группу «Доверие».

339

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Давыденко

Найден застреленным народный депутат Украины: первые подробности

Давиденко

Смерть нардепа Давиденко: полиция рассматривает три версии

Анатолий Водолазский

«Боевикам я заявил: «Украина была, есть и будет! А вы все – покойники!» (фото, видео)

стрелок

Суд определился с мерой пресечения для "житомирского стрелка"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер