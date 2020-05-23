Найден застреленным народный депутат Украины: первые подробности

Происшествия

В субботу, 23 мая, в Киеве в своем офисе на улице Большая Васильковская, 4 найден мертвым народный депутат Валерий Давиденко. Об этом в Facebook сообщил нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются», — написал он.

Информацию подтвердил и бывший народный депутат Игорь Мосийчук. По его словам, Валерий Давиденко является фигурантом нескольких коррупционных сделок и уголовных производств.

Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года в Черниговской области. С 2013 по 2014 год работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Николая Азарова. Затем был избран в Верховную Раду VIII созыва от партии «Всеукраинское аграрное объединение"ЗАСТУП» в мажоритарном округе № 208 (Черниговская область). Был членом парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Входил во фракцию «Блока Петра Порошенко».

В Верховную Раду ХIХ созыва на внеочередных выборах год назад баллотировался как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу. Сначала числился внефракционным, а затем вошел в депутатскую группу «Доверие», член Комитета по вопросам экономического развития.

Как написал народный депутат Антон Поляков в своем Telegram-канале, «Валерий Давиденко, партнер нардепа Бориса Приходько, фигурант дела о хищении „китайского зернового“ кредита и дела о хищении 2 миллиардов гривен с Аграрного фонда».

Замминистра МВД Антон Геращенко сообщил LIGA.net, что тело нардепа с ранением головы обнаружила уборщица, рядом с ним найден пистолет. Пока неизвестно, убийство это или самоубийство.

Напомним, сегодня в центре Киева произошло еще одно резонансное событие — акцию протеста устроили активисты Нацкорпуса. Они жгли файеры и бросали петарды в офис главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. После этого полиция задержала 17 человек.

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