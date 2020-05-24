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Спорт

Известный футболист-чемпион скончался после ДТП

8:47 24 мая 2020
Фабрис Леполь
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший нападающий французского «Осера» Фабрис Леполь умер после автомобильной аварии в 43 года, сообщает пресс-служба клуба. ДТП произошло в ночь с четверга на пятницу, а в субботу, 23 мая, Леполь скончался. По данным газеты Les Dernières Nouvelles d'Alsace, экс-футболист во время аварии недалеко от своего дома в Эльзасе находился в автомобиле один.

В сезоне-1995/1996 Фабрис Леполь стал в составе «Осера» чемпионом Франции и позже провел три матча в Лиге чемпионов.

«Клуб оплакивает одного из своих бывших игроков. Фабрис Леполь, футболист „Осера“ с 1990-го по 1998-й, а затем с 2000-го по 2002-й, умер в результате трагического дорожного происшествия. Мы выражаем наши соболезнования и поддержку его семье», — говорится в заявлении «Осера».

Погибший экс-футболист был воспитанником «Осера». В 1997 году он получил серьезные травмы в ДТП (в частности, сломал три ребра), вследствие чего его карьера пошла на спад. Кроме «Осера», он также играл в «Сент-Этьене», «Кане» и юношеских сборных Франции. Его 19-летний сын Эстебан Леполь — профессиональный футболист и в настоящее время выступает за молодежную команду «Лиона».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Металлиста» Милян Мрдакович застрелился на съемной квартире.

Фото ФК «Осер»

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