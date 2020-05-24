«Шахтер» в спарринге разгромил «Рух»: видео матча

Спорт

В воскресенье, 24 мая, чемпион Украины по футболу донецкий «Шахтер», надолго потерявший из-за травмы защитника Валерия Бондаря, провел на базе в столичном Святошине первый после возобновления тренировок контрольный поединок.

Соперником подопечных Луиша Каштру в день 84-летия с момента основания донецкого клуба стал лидер первой лиги львовский «Рух», два дня назад сыгравший вничью с киевским «Динамо».

«Шахтер» (Донецк) — «Рух» (Львов) — 4:1

«Шахтер» (состав в первом тайме): 81. Трубин (54. Гриценко, 29), 5. Хочолава, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 14. Тете, 19. Соломон, 21. Патрик, 49. Витао, 50. Болбат, 98. Додо, 99. Фернандо (45. Сикан, 31).

«Шахтер» (состав во втором тайме): 30. Пятов (1. Шевченко, 78), 4. Кривцов, 22. Матвиенко (76. Пихаленок, 81), 23. Вакула, 17. Бондаренко, 76. Пихаленок (9. Дентиньо, 77), 6. Степаненко, 15. Коноплянка, 20. Коваленко, 11. Марлос, 10. Мораес.

Голы: Соломон (10), Марлос (64, с пенальти), Коноплянка (72), Мораес (85) — Брикнер (9).

Несмотря на очень активное начало встречи горняками, на 9-й минуте именно гранду пришлось разводить мяч с центра поля. Коварный удар со штрафного Брикнера застал врасплох молодого голкипера «Шахтера» Трубина — 0:1. Правда, уже в следующей атаке «оранжево-черные» отыгрались: опытный вратарь львовян Бандура отразил мощный «выстрел» Фернандо, но на добивании первым оказался Соломон — 1:1.

В дальнейшем «Шахтер», полностью сменивший в перерыве состав, создал у ворот «Руха» достаточное количество голевых моментов, но смог дожать подуставших подопечных Юрия Бакалова только во втором тайме. Сначала Марлос уверенно реализовал пенальти, позже Коноплянка переправил мяч в пустые ворота с нескольких сантиметров, а на 85-й минуте во время контратаки сработала связка Марлос — Мораес — 4:1.

Видео поединка «Шахтер» — «Рух»

Напомним, что перед возобновлением состязаний в УПЛ (30 мая или 6 июня дончане сразятся с «Динамо») «Шахтер» лидирует в чемпионате страны, на 13 очков опережая «Зарю» и «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что принадлежащий «Шахтеру» защитник Эдуард Соболь стал чемпионом Бельгии в составе «Брюгге».

Фото ФК «Шахтер»

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