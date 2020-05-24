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Больше прогулок и никаких мягких игрушек: Минздрав обнародовал новые правила работы детских садов
Детские сады, которым разрешили возобновить работу с 25 мая, будут обязаны соблюдать строгие правила. Все активности с детьми предлагается максимально переместить на свежий воздух, установить и соблюдать дистанцию во время игр и принятия пищи, а помещения регулярно проветривать и обеззараживать.
В садах откажутся от утренников и родительских собраний. Родители, приводя ребенка в сад и забирая его, обязаны будут надеть маску. Временно будут отстранены от работы воспитатели и няни из группы риска (пенсионного возраста). Каждые два часа персонал сада должен мыть руки и обрабатывать их дезинфектором.
В группах необходимо будет убрать ковры и мягкие игрушки, тканевые полотенца для рук заменить бумажными. Также требуется регулярно проветривать помещения, раз в два часа протирать поверхности, а в конце дня выполнять влажную уборку. Часть развивающих занятий педагоги должны обязательно посвятить правилам поведения в период эпидемии: правильному мытью рук, правилам при кашле.
Напомним, ранее педиатр Евгений Комаровский рассказал, какой детсад может считаться безопасным в условиях карантина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»40
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