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Грузовик достали из воды спустя 4 дня после ЧП: обрушенный мост под Никополем сняли с высоты (фото, видео)
Под Никополем спасатели наконец смогли вытащить из воды фуру, разрушившую Алексеевский мост 20 мая и упавшую в залив. На ликвидацию последствий громкого ДТП понадобились четыре дня. Движение по трассе собираются восстановить, вместо аварийного моста появится понтонная переправа.
С помощью плавучего крана и водолазов удалось поднять со дна Алексеевского залива груз из фуры. Автомобиль перевозил трубы большого размера.
Тягач смог вытащить из воды кабину грузовика, а потом и прицеп автомобиля.
Сейчас рабочие Днепропетровского автодора готовятся к организации понтонной переправы, расчищают к ней подъездные пути.
Движение планируют восстановить оперативно, до 26 мая.
Мост является важным участком трассы Н-23 Кропивницкий — Запорожье.
Напомним, 20-метровый мост на въезде в Никополь (в селе Алексеевка Никопольского района) рухнул утром 20 мая. Была разрушена одна из секций моста. Причиной называют перегруз фуры, заехавшей на переправу.
Фото dp.dsns.gov.ua, dp.informator.ua207
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Грузовик достали из воды спустя 4 дня после ЧП: обрушенный мост под Никополем сняли с высоты (фото, видео)
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