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Происшествия

Грузовик достали из воды спустя 4 дня после ЧП: обрушенный мост под Никополем сняли с высоты (фото, видео)

7:45 25 мая 2020
грузовик
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Под Никополем спасатели наконец смогли вытащить из воды фуру, разрушившую Алексеевский мост 20 мая и упавшую в залив. На ликвидацию последствий громкого ДТП понадобились четыре дня. Движение по трассе собираются восстановить, вместо аварийного моста появится понтонная переправа.

С помощью плавучего крана и водолазов удалось поднять со дна Алексеевского залива груз из фуры. Автомобиль перевозил трубы большого размера.

Тягач смог вытащить из воды кабину грузовика, а потом и прицеп автомобиля.

фура

Сейчас рабочие Днепропетровского автодора готовятся к организации понтонной переправы, расчищают к ней подъездные пути.

мост

Движение планируют восстановить оперативно, до 26 мая.

мост

Мост является важным участком трассы Н-23 Кропивницкий — Запорожье.

карта

Напомним, 20-метровый мост на въезде в Никополь (в селе Алексеевка Никопольского района) рухнул утром 20 мая. Была разрушена одна из секций моста. Причиной называют перегруз фуры, заехавшей на переправу.

Фото dp.dsns.gov.ua, dp.informator.ua

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