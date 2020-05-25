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Цирковая воздушная гимнастка разбилась насмерть во время репетиции (фото)
В испанском городе Беасайн погибла 29-летняя воздушная гимнастка Гваделупе Видела, которая работала на трапеции и на полотнах. Уроженка Уругвая, недавно вступившая в цирковую труппу Il Circo Italiano, прибыла в Испанию из Андорры на гастроли и застряла здесь на все время карантина.
Трагедия произошла во время репетиции выступления для нового шоу, в присутствии других артистов. Девушка упала с высоты чуть больше 1,5 метра. Она рухнула головой вниз в нескольких сантиметров от лежащего на полу мата. Девушку госпитализировали с разбитым черепом. Она умерла в больнице несколько часов спустя.
«Ангел покинул нас», — оставило руководство цирка эмоциональный пост в соцсетях.
Как пишет издание Daily Mail, по словам директор цирка Пеле Росси у Гвалделупе были бы шансы выжить, если бы высота была больше — она успела бы перевернуться и могла отделаться только травмой.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.