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Теннисист-миллионер заплатил за свободу после избиения бывшей жены (фото)
Сильнейший теннисист Грузии (27-й в мире) Николоз Басилашвили, задержанный накануне по обвинению в избиении бывшей жены, вышел на свободу под залог 100 тысяч лари (около 31 тысячи долларов), сообщил адвокат спортсмена Малхаз Салакая.
Отметим, что Генпрокуратура Грузии 24 мая сообщила о задержании 28-летнего Басилашвили за избиение бывшей супруги в присутствии их 5-летнего сына Лукаса. По данным следственного органа, инцидент произошел в Тбилиси в районе Авчала. В отношении теннисиста возбуждено уголовное дело по статье
«Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи» УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Предварительное судебное слушание по делу Басилашвили назначено на 16 июля.
В то же время семья теннисиста, заработавшего за карьеру почти 5,5 млн долларов, распространила заявление, в котором категорически отрицает факт избиения Николозом своей бывшей супруги Неки Дорокашвили, с которой теннисист сыграл свадьбу в 2013 году.
«Мы с полной ответственностью заявляем, что информация о насилии не соответствует действительности, и нет никаких улик, доказывающих подобное. Это не первый случай, когда бывшая супруга Николоза Нека Дорокашвили пытается нанести моральный, финансовый и репутационный ущерб Николозу и его семье», — сказано в заявлении.
Николоз и Нека сыграли свадьбу в 2013 году
Кстати, в прошлом году Николоз Басилашвили, завоевавший за карьеру три титула на турнирах АТР в одиночном разряде, был 16-й ракеткой мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист аргентинского «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии Себастьян Вилья зверски избил свою подругу.
Фото Getty Images, Instagram86
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