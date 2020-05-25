Боится летать: футболист с фобией за 14 минут забил четыре гола-красавца (видео)

Спорт

Заурядный матч 3-го тура чемпионата Фарерских островов по футболу между «АБ Аргир» и «ХБ Торсхавн» наверняка был бы отмечен только любителями статистики, если бы не одно обстоятельство. Героем дня стал 21-летний форвард гостей Адриан Юстинуссен, забивший четыре мяча за 14 минут. При этом трижды он отличился прямыми ударами со штрафных.

Отметим, «ХБ Торсхавн» одержал разгромную выездную победу со счетом 5:0, несмотря на то, что уже на 16-й минуте остался в меньшинстве. Кстати, Юстинуссен не только поразил ворота соперника на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах, но и отдал голевую передачу в эпизоде с пятым голом.

Отпраздновав три победы в трех матчах, «ХБ Торсхавн» делит первую строчку в турнирной таблице чемпионата Фарерских островов с клубом «Б36 Торсхавн». Что же касается голеадора Юстинуссена, то в восьми матчах во всех турнирах он уже отличился 10 раз.

Правда, фарерские болельщики сожалеют в соцсетях, что мастер исполнения штрафных ударов вряд ли сможет помочь сборной страны в гостевых матчах. Как выяснилось, Юстинуссен боится летать на самолетах. Напомним, что в свое время аэрофобией страдал знаменитый голландец Деннис Бергкамп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 40-летний тренер датского «Оденсе» забил гол-красавец.

Фото «ХБ Торсхавн»

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