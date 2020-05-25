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Мир

ВМС США уничтожили дрон с помощью боевого лазера в ходе испытаний – эффектное видео

9:54 25 мая 2020
Лазерный луч с судна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Военно-морские силы США успешно испытали в Тихом океане боевой лазер, уничтожив дрон. И опубликовали эффектное видео.

Как сообщило командование Тихоокеанского флота США, испытания прошли еще 16 мая. Лазерная установка Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland.

Это не первые испытания лазерного оружия в военно-морском флоте США, но первые, которые проводились против беспилотника в море. Установка LWSD способна уничтожать вражеские самолета, корабли и ракеты. Мощность лазера составляет около 150 киловатт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине испытали управляемую ракету Х-29Т: что это за оружие.


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