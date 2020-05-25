Мир

В Совете Европы сделали тревожное заявление об использовании биологического оружия после пандемии COVID-19

После преодоления пандемии коронавируса мир может столкнуться с новой опасностью. Не исключено, что террористические группировки обратят внимание на биологическое оружие — вирусной или бактериальной природы — и будут активно использовать такие разработки. Об этом предупредили эксперты Совета Европы.

В комитете Совета Европы по борьбе с терроризмом признают: мир не слишком оперативно отреагировал на начало эпидемии, и эти медлительность и неорганизованность вряд ли остались незамеченными в преступных группах.

«Пандемия COVID-19 показала, насколько современное общество уязвимо к вирусным инфекциям и их последствиям», — говорится в заявлении, которое приводит Deutsche Welle.

В Европе опасаются, что террористы откажутся от «традиционных» видов оружия в пользу биологического. Пандемия показала, что биооружие может в сжатые сроки нанести ущерб планетарных масштабов и надолго парализовать общество.

Авторы доклада отмечают, что у них пока нет сведений о подготовке терактов нового типа. Тем не менее, 47 государствам Совета Европы стоит сыграть на опережение, продумать совместный план действий на случай биоатаки, провести совместные учения.

Напомним, генеральный секретарь ООН также заявлял о растущей опасности биотеррористических атак. Террористы могут попробовать повторить пандемию COVID-19, предупреждали в ООН.

Футурологи активно пытаются выяснить, каким может стать мир после пандемии коронавируса. Писатель Юваль Ной Харари опасается, что миру придется выбирать между тоталитарной слежкой и расширением гражданских прав. Французский психиатр Клеман Гийе предупреждает, что «токсин одиночества и социальной изоляции» может оказаться для общества не менее опасным, чем распространенные вредные привычки.

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