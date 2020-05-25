Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьером, попавшим на скамью подсудимых

Мир

В воскресенье, 24 мая, в Окружном суде Иерусалима начался исторический для Израиля судебный процесс. Впервые в истории страны подсудимым является действующий премьер-министр. Это 70-летний Биньямин Нетаньяху, который в середине мая официально вступил в должность главы правительства. И это уже в пятый раз за его многолетнюю политическую карьеру.

Первое заседание было коротким. Нетаньяху прибыл в суд в окружении своих адвокатов. Он все время был в защитной маске. Занять место на скамье подсудимых категорически отказался — стоял возле нее на протяжении всего заседания. «Я нахожусь здесь с высоко поднятой головой!» — гордо заявил Нетаньяху и в очередной раз назвал происходящее «охотой на ведьм» и политически мотивированным процессом, сфабрикованным его врагами.

А теперь расскажем подробно об этой скандальной истории. Полиция вела расследование в отношении Нетаньяху последние три года с лишним. В итоге генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру обвинения по трем разным делам. Они известны как «дело 1000», «дело 2000» и «дело 4000».

Биньямина Нетаньяху по «делу 1000» обвиняют в том, что он на протяжении многих лет получал дорогие подарки, в том числе от известного голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийского миллиардера Джеймса Пакера (бывшего жениха певицы Мэрайи Кэри). Жена и сын Нетаньяху, утверждает прокуратура, также получали дорогие подарки. Речь идет о сигарах, шампанском, драгоценностях, авиабилетах. Общая стоимость полученных политиком и членами его семьи подарков составляет примерно 260 тысяч долларов.

«Дело 2000» посвящено отношениям между Нетаньяху и учредителем израильской газеты Jediot Achronot Арноном Мозесом. В них прокуратура также усмотрела признаки мошенничества и злоупотребления доверием со стороны премьера. Согласно материалам расследования, Нетаньяху и Мозес договорились о том, что популярное ежедневное издание будет публиковать только положительную информацию о Биньямине. Он же будет оказывать негласную поддержку газете. Защита премьера отвергает данное обвинение, указывая на то, что такой договоренности просто никогда не существовало.

Похожая ситуация стала предметом расследования в рамках «дела 4000». Речь идет об отношениях между Нетаньяху и медиамагнатом Шаулем Эловичем, который был акционером крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля «Безек». Политик и бизнесмен якобы договорились оказывать друг другу взаимные услуги. Принцип quid pro quo, утверждает прокуратура, работал так — Нетаньяху, занимавший пост министра связи, оказывал правовую поддержку и продвигал интересы «Безека». В обмен он неоднократно вмешивался в работу руководимого Эловичем новостного портала Wallа, чтобы повлиять на редакционную политику. По этому делу премьер-министра обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Процесс по делу Нетаньяху должен был начаться еще в середине марта, но помешала пандемия COVID-19. В стране было введено чрезвычайное положение. Судебные заседания проводились только в экстренных случаях. В результате слушания по Нетаньяху отложили до конца мая.

Адвокаты премьера просили о том, чтобы он был освобожден от необходимости присутствовать на заседаниях. Суд удовлетворил ходатайство лишь частично. От Нетаньяху потребовали явиться в обязательном порядке на первое заседание. И он это сделал. На последующих заседаниях его присутствие пока не обязательно.

Эксперт в области права Амир Фукс, представляющий Институт демократии Израиля (IDI), объяснил журналистам Deutsche Welle тонкости сложившейся ситуации. Согласно действующим законам и традициям, существующим в стране, любой министр, в отношении которого выдвинуты официальные обвинения, должен уйти в отставку и уже потом доказывать в суде свою невиновность. Но это не касается премьер-министра. Глава правительства не обязан в подобных случаях складывать с себя полномочия. И Нетаньяху этим воспользовался.

Да, он может не присутствовать на заседаниях суда, поскольку они проводятся обычно в рабочее время, а премьер-министр тоже работает. Для этого есть представляющие его интересы адвокаты.

«Чтобы адвокаты Нетаньяху могли хорошо делать свою работу, им нужно все время оставаться с ним в контакте, он должен знать обо всем в деталях. Это особенно важно в тот момент, когда будут заслушивать показания свидетелей», — подчеркивает Фукс. Он уверен, что процесс будет долгим. Однако в интересах Нетаньяху не затягивать его больше, чем на полтора года.

Фукс напоминает, что сейчас в Израиле сложилась необычная ситуация — у власти находится коалиционное правительство, основу которого составляют представители партии «Ликуд», лидером которой является Нетаньяху, и сторонники бывшего начальника Генерального штаба Израиля Бени Ганца. Подобный союз стал возможен только благодаря компромиссу, достигнутому между «двумя Бенями». Нетаньяху и Ганц договорились, что будут занимать пост премьера по очереди. Первые 18 месяцев премьерский портфель находится в руках Нетаньяху. Ганц исполняет обязанности министра обороны. Через полтора года они должны поменяться местами. И тогда депутаты Кнессета могут потребовать отставки Нетаньяху, если он все еще будет подсудимым и не докажет к тому времени свою невиновность.

Три дела Нетаньяху разделили израильское общество. Сторонники премьера не верят в его виновность и оказывают политику всяческую поддержку. Пандемия, которая помогла Нетаньяху с отсрочкой начала судебного процесса и дала возможность завершить сложные переговоры по формированию нового правительства, также подняла и его рейтинг.

Представители оппозиции не довольны сложившейся ситуацией. Они проводят акции протеста, требуя отставки Нетаньяху и проведения еще одних досрочных выборов, которые могут стать уже четвертыми за год! Их поддерживают израильтяне, которым просто не нравится тот факт, что их премьер с утра и до обеда будет руководить страной, решать государственные дела, а после обеда отправляться в суд, чтобы доказывать свою невиновность. Люди видят в этом серьезное моральное противоречие. Они хотят, чтобы Нетаньяху избавил страну от подобного позора.

Массовая акция протеста в Иерусалиме

Фото Getty Images

Есть и третья группа граждан, весьма многочисленная, которая считает, что нынешняя нестандартная ситуация вполне соответствует демократическим и правовым нормам. Эти люди верят в судебную систему страны и выражают готовность принять любой приговор. Если суд решит, что Нетаньяху виновен, значит, премьер должен оставить свой пост и отбыть назначенное ему наказание. Если суд оправдает политика, то пусть себе продолжает работать.

Кстати, в этой группе много тех, кто поддерживал на последних парламентских выборах Бени Ганца и его партию. Они не довольны тем, что Ганц нарушил предвыборное обещание не вступать в коалицию с Нетаньяху именно по той причине, что его политический соперник находится под следствием.

Напомним, что в Израиле и раньше судили известных политических и государственных деятелей. Но все они на момент начала судебного процесса уже не занимали никаких должностей. Так было с бывшим премьер-министром Эхудом Ольмертом, который возглавлял правительство страны с апреля 2006 года по сентябрь 2008 года. Он был обвинен в коррупции. В отношении Ольмерта было открыто несколько уголовных дел. Большинство из них так и не дошли до суда, потому что не хватало улик. Все же в мае 2014 года по двум делам был вынесен обвинительный приговор. Они относились к периодам, когда Ольмерт занимал пост мэра Иерусалима и пост министра торговли. Политика приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере миллиона шекелей.

В декабре 2015 года Верховный суд Израиля частично удовлетворил апелляцию защиты Ольмерта и сократил срок заключения до полутора лет.

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