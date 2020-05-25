Происшествия

В Виннице посреди улицы зарезали молодого военного

В Виннице ночью 24 мая неизвестные смертельно ранили молодого военного. 28-летнего мужчину ударили ножом в живот и бросили истекать кровью на улице. Прохожие заметили раненого и вызвали скорую помощь. Рана однако оказалась тяжелой, и пострадавший скончался в реанимации.

Полиция ищет свидетелей, которые могли бы рассказать о случившемся на перекрестке ул. Брацлавской и ул. Шмидта ночью 24 мая. Устанавливаются лица, с которыми в последнее время общался военный. Ведутся допросы лиц, знавших погибшего.

Дело расследуется по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть (ч. 2 ст. 121 УК). Если виновных найдут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Виннице объявился странный маньяк, нападающий на прохожих на улице. Жителей призвали проявлять бдительность, находясь вне дома в темное время суток.

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