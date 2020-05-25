В Киеве разоблачили мошенников, продававших биодобавки «от коронавируса» (фото, видео)

Происшествия

С начала эпидемии COVID-19 населению неоднократно разъяснялось, что пока в мире нет препаратов, гарантированно защищающих от коронавируса. Тем не менее, всех убедить не удалось, некоторые граждане упорно пытаются найти спасительную таблетку, чем и пользуются всевозможные аферисты.

В Киеве СБУ накрыла целую сеть центров, продающих чудодейственный «препарат против коронавируса». «Волшебное» средство оказалось обычной биодобавкой, к тому же несертифицированной. Продавцы внушали клиентам, что БАД усилит защитные способности организма, но никаких доказательств, естественно, предъявить не могли.

Биодобавки сбывались через интернет и сеть колл-центров. По предварительным подсчетам, предприимчивые бизнесмены, реализуя свой товар, «забыли» уплатить в госбюджет более 80 млн гривен налогов и сборов.

При обысках были найдены документы и инструкции, которые станут доказательством в деле, а также более миллиона долларов наличными.

Напомним, Антимонопольный комитет пообещал штрафовать компании за продажу препаратов, обещающих исцеление от коронавирусной болезни.

Как сообщали «ФАКТЫ», на страхах украинцев перед инфекцией наживались не только недобросовестные продавцы, но и другие мошенники.

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