Политика

Зеленский пообщался с премьером Израиля Нетаньяху: что обсуждали

Украина просит Израиль рассмотреть возможность выделения гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Этот вопрос обсуждался в ходе телефонных переговоров президента Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Зеленский поздравил главу израильского правительства со вступлением в должность. Попутно стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса и двустороннюю торговлю.

Президент призвал израильскую сторону побыстрее завершить ратификацию соглашения о свободной торговле. Документ был подписан более года назад (в январе 2019-го). Также обсуждались проекты в Украине, интересные для израильских инвесторов. Израилю предлагалось поучаствовать в возведении международного аэропорта в Черкассах и в строительстве дорог.

Напомним, новый-старый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 мая представил новое правительство. А 24 мая в Иерусалиме начался исторический судебный процесс против Нетаньяху. Премьер-министр обвиняется в получении дорогих подарков, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

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