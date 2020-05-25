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Спорт

Соперник сборной Украины тайно переболел коронавирусом

14:51 25 мая 2020
Марсель Забитцер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Атакующий полузащитник одного из лидеров немецкой бундеслиги «Лейпцига» Марсель Забитцер еще в апреле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild.de. Но о болезни 26-летнего футболиста сборной Австрии (соперника команды Украины в группе Евро-2020) стало известно только сейчас.

О том, что Забитцер отбыл карантин и поборол болезнь, знали только в клубе. Но скрыли. Кстати, австриец уже вернулся на поле, приняв участие в обоих матчах чемпионата Германии и даже забив мяч в ворота «Майнца».

К слову, летом Марсель Забитцер может сменить клубную прописку: в услугах талантливого футболиста заинтересован наставник английского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

В 37 матчах нынешнего сезона в футболке «Лейпцига» Забитцер забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 32 миллиона евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста «Челси» Каллума Хадсона-Одои, переболевшего коронавирусом, обвинили в изнасиловании.

Фото oefb. at

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