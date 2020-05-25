- 14:58 Звезда "Дизель Шоу" удивила кардинальной сменой имиджа
- 14:51 Соперник сборной Украины тайно переболел коронавирусом
- 14:40 В Украине разыскивают 18 пропавших детей: озвучены советы для родителей
- 14:24 Зеленский пообщался с премьером Израиля Нетаньяху: что обсуждали
- 14:23 Илону Маску пришлось изменить имя своего новорожденного сына
- 14:19 Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории
- 14:16 Евро дешевеет гораздо быстрее доллара: что будет с курсами через неделю
- 14:15 Популярная телеведущая впервые вышла в эфир после рождения ребенка
- 14:07 Петросян официально подтвердил женитьбу с Брухуновой: первое семейное фото
- 13:59 В Киеве прямо на глазах у пациентов напали на заместителя главврача Института рака
- 13:58 В Киеве разоблачили мошенников, продававших биодобавки «от коронавируса»
- 13:55 Дожди и холодный ветер не отступят: синоптик рассказала, какой будет погода 26 мая
Соперник сборной Украины тайно переболел коронавирусом
Атакующий полузащитник одного из лидеров немецкой бундеслиги «Лейпцига» Марсель Забитцер еще в апреле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild.de. Но о болезни 26-летнего футболиста сборной Австрии (соперника команды Украины в группе Евро-2020) стало известно только сейчас.
О том, что Забитцер отбыл карантин и поборол болезнь, знали только в клубе. Но скрыли. Кстати, австриец уже вернулся на поле, приняв участие в обоих матчах чемпионата Германии и даже забив мяч в ворота «Майнца».
К слову, летом Марсель Забитцер может сменить клубную прописку: в услугах талантливого футболиста заинтересован наставник английского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
В 37 матчах нынешнего сезона в футболке «Лейпцига» Забитцер забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 32 миллиона евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста «Челси» Каллума Хадсона-Одои, переболевшего коронавирусом, обвинили в изнасиловании.
Фото oefb. at29
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Били дубинкой, стреляли над головой: в ГБР раскрыли подробности жуткого происшествия в полиции Кагарлыка (фото)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.