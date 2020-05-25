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За сломанную полицейскому челюсть хулиган отделался условным сроком
25 мая в Центральном суде Николаева вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который в октябре 2018 года сломал челюсть патрульному.
Инцидент произошел ночью в микрорайоне Терновка. Наряд патрульной службы обратил внимание на внедорожник Infiniti, в котором ехала подвыпившая компания. Водитель отказался проходить тест на наличие алкоголя. Между патрульным и водителем произошла драка, в результате которой один из товарищей водителя ударил патрульного в лицо, сломав ему челюсть.
Как сообщили «ФАКТАМ» в Центральном суде Николаева, судья Оксана Мамаева вынесла приговор обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).
Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд постановил признать его виновным и назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком один год, возложив на него обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, учебы, работы. Также он должен возместить моральный ущерб в размере 10 тысяч гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одесской области виновнику смертельного ДТП, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, дали условный срок.29
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