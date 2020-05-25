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Министр спорта Румынии засветился в прямом эфире в трусах (фото, видео)
Министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе оконфузился, когда в прямом эфире давал из собственного дома интервью телеканалу Pro X.
Чиновник в стильной рубашке анонсировал открытие различных спортивных центров, а также рассуждал о высоких шансах совместной заявки Румынии, Сербии, Греции и Болгарии на проведение Евро-2028. Но в какой-то момент Строе уронил со стола мобильный телефон, и камера зафиксировала, что он вышел в эфир в рубашке и трусах.
May 24, 2020
Пользователи соцсетей особо отметили реакцию на увиденное телеведущего, не ставшего скрывать свое умиление.
Позже министр сделал селфи в рубашке и коротких шортах, написав, что по воскресеньям он носит «спортивную одежду» даже на интервью.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский телерепортер Уилл Рив покрасовался в прямом эфире голыми ногами и в трусах.54
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