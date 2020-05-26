Украина

Вознесение Господне: о чем молиться в этот день и как провести праздник

В четверг, 28 мая, верующие восточного обряда отмечают один из двенадцати самых больших праздников в году (двунадесятый) — Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи, которую православные и грекокатолики в этом году праздновали 19 апреля. Вознесение Христово начали отмечать еще в IV веке в честь завершения телесного пребывания Спасителя на земле. Иисус первым вознес искупленную и восстановленную человеческую природу на Небо, дав людям надежду на то, что теперь путь туда открыт для всех верующих в Него.

История праздника

Как описано в Деяниях святых апостолов, Спаситель после Своего Воскресения из мертвых явился ученикам в физическом теле и в течение 40 дней общался с ними, говоря о Царствии Божьем и событиях, свидетелями которых они стали. Затем Христос собрал апостолов и повел на Елеонскую (Масличную) гору близ Вифании. Там благословил их, пообещав, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым и получат силу, которая поможет им нести веру Христову по всему миру, после чего стал отдаляться, возносясь на глазах у присутствовавших на небеса. В это момент перед апостолами предстали два ангела и сказали: «Мужи галилейские! Что стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим…» Эти слова стали пророчеством о втором пришествии Христа на землю.

Традиции праздника

День Вознесения Господня всегда был поминальным. Утром нужно было посетить церковную службу, отнести продукты — хлеб, сладости, постное масло, вино — и помолиться о душах покойных родственников. Именно на Вознесение в Украине во времена войн правили молебен о погибших. А еще считалось, что, если в этот день с верой обратиться к Богу, то он пошлет на землю и долгожданный мир, и богатый урожай.

Ходили в этот день также на кладбище, взяв с собой поминальный обед. Продукты традиционно раздавали знакомым и незнакомым людям, угощали нуждающихся.

Что можно делать

В старину принято было к Вознесению испечь особые пироги с яйцами и зеленью — удлиненной формы, с выложенными сверху поперечными полосками теста, символизирующими перекладины лестницы. Ступенек обычно делали семь, поскольку в древние времена это число символизировало Рай. В некоторых регионах Украины хозяйки пекли печенье в виде лестницы, в других — жарили блины, которые назывались «Божi онучi». Считалось, что и лестница, и «онучi» должны облегчить Христу восхождение на Небо. «Господь обгортає онучами ноги, і тоді йому „не мулько“ добиратися драбиною до неба», — говорили люди. Часть таких пирогов или блинов обязательно раздавали беднякам, а также использовалась в ритуалах, призванных повысить плодородие земли.

Нужно помолиться в этот день о здоровье и благополучии своих родных. В старину говорили, что Христос перед Вознесением на небо выслушал все просьбы и выполнил их. Поэтому, если в этот день с верой что-нибудь попросить, все сбудется.

На Вознесение люди собирали лекарственные травы. Считалось, что отвар из таких трав обязательно излечит от самых тяжелых недугов.

В этот день полагается попросить прощения у обиженных вами людей и простить обидевших вас.

Поздно вечером наши предки слушали пение соловьев. Когда-то Вознесение Господе даже называли соловьиным праздником. Люди говорили, что именно в это время птицы поют особенно звонко и красиво.

Чего нельзя делать

В двунадесятый праздник Вознесения нельзя работать, в том числе заниматься домашними делами. В народе говорили, что у того, кто в праздник хлопочет по хозяйству, весь следующий год дом будет пустым и холодным.

В праздничный день нельзя ссориться и кричать друг на друга, желать кому-либо зла. Желательно избегать даже малейших размолвок.

Нельзя отказывать в помощи путешественникам и бездомным.

Нельзя просить у Бога финансового благополучия, такая молитва останется без ответа.

Считается большим грехом ловить птиц в праздничный день: охотников в течение года будут преследовать неудачи во всех делах.

Приметы праздника Народный календарь утверждает, что в этот день часто бывает дождь. Это «Иисус Христос поднялся на небо и оттуда благословляет землю». Кстати, дождь на Вознесение предвещает частые грозы летом. Сильный ветер и град в этот день сулит болезни и невзгоды. Считается, что на Вознесение весна отдает бразды правления лету, а значит, устанавливается по-летнему теплая погода. Если после Вознесения становилось жарко, можно было смело идти купаться, не боясь простудиться. Также на Вознесение может выпасть много росы. По народным верованиям, это слезы матери-земли, провожающей Иисуса Христа. В старину девчата умывались этой росой, чтобы получить от нее красоту и поскорее выйти замуж. Росу также собирали и с молитвой давали испить больным людям, веря, что она обязательно принесет исцеление.

В этом году на Вознесение, 28 мая, именины отмечают: Анастасия, Ахилл, Дмитрий, Ефросин, Исай и Пахом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Украине традиционно отмечали день святого Николая — в народе его называли Николая Теплого, или Весеннего. О традициях и запретах праздника читайте тут.

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter