Испания, Италия и Греция уже приглашают туристов: как Европа выходит из карантина

Мир

Европа постепенно отменяет введенные в начале пандемии нового коронавируса ограничения. Практически каждая страна разработала собственный план выхода из карантина, исходя из внутренней эпидемиологической ситуации. Напомним, что Швеция и вовсе отказалась от общеевропейской практики социального дистанцирования и временного закрытия большинства предприятий и учебных заведений. Однако метод «коллективного иммунитета» в королевстве не сработал. В результате в Швеции инфицированы по состоянию на 26 мая почти 34 тысячи человек. Скончались более 4 000 больных. Она занимает 25-е место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом и значительно опережает по этим двум показателям остальные скандинавские страны, которые ограничения вводили. Это Норвегия, Дания и Финляндия.

В общей сложности в Европе было выявлено почти два миллиона инфицированных. Скончались 169 тысяч больных. Выздоровели более 908 тысяч пациентов. Активными остаются 850 тысяч случаев. При этом наибольшее из них количество приходится на Россию. Это дает, по всей видимости, право странам ЕС говорить о том, что они у себя пик пандемии уже преодолели. Есть государства, в которых на протяжении последних двух недель не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, а в больницах остаются считанные пациенты с COVID-19. Это Словения и Черногория.

Хорошие показатели демонстрирует Германия. По официальным данным, число инфицированных за все время пандемии составляет в ФРГ почти 179 тысяч человек. Скончались более 8 200 больных. Выздоровели более 160 тысяч пациентов. Активными остаются немногим более 10 тысяч случаев. Федеральное правительство Германии по согласованию с властями земель постепенно отменяет жесткие ограничения. С 6 июня планируется отказаться от всех действующих карантинных мер, однако в силе останутся обязательное ношение масок в транспорте, магазинах и других общественных местах, а также соблюдение «безопасной дистанции в полтора метра» между людьми. Эти меры планируется сохранить как минимум до 5 июля. Часть федеральных земель намерены оставить в силе и запрет на собрания с участием более 10 человек. Пока отменить его хотят только в Саксонии и Тюрингии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 23 мая, выступая в Мадриде, заявил, что совсем скоро иностранные туристы снова смогут отдыхать на испанских курортах. Въезд в Испанию будет разрешен с июля, но пока только для граждан стран ЕС. Он подчеркнул, что туристам не нужно будет сначала находиться на 14-дневном карантине. Достаточно будет предъявить документ, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса. Подчеркиваем, речь идет только о морских курортах Испании. Мадрид в этом году туристов принимать не будет. Об этом заявил мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Альмейда.

Италия действует еще более решительно. Страна открывает свои международные аэропорты уже 3 июня! Также будут открыты границы для туристов, путешествующих наземными видами транспорта. Уже сейчас работают все итальянские музеи. Открыл свои музеи и Ватикан. Разрешено посещать также главные достопримечательности Италии, расположенные под открытым небом.

Власти Венеции заявили, что не намерены отменять Венецианский международный кинофестиваль. Старейший кинофорум в мире по традиции проводится в начале сентября. В Венеции считают, что город будет абсолютно готов принят участников и гостей фестиваля. В настоящее время его организаторы ведут активные переговоры с кинематографистами других стран, выясняя их точку зрения по данному вопросу. Пока венецианцы настроены оптимистично. Они считают, что единственным отличием предстоящего фестиваля от предыдущих может быть меньшее количество фильмов, участвующих в основном конкурсе. Но и эту проблему можно будет решить, если допустить к участию картины, снятые стриминговыми компаниями, такими как Netflix, Amazon, Hulu.

Страны ЕС снимают ограничения, действующие на внутренних границах. Австрия намерена с 15 июня открыть границу с Германией. Нидерланды собираются сделать это чуть позже — с 1 июля.

Греция заявила о своей готовности к летнему туристическому сезону 2020 года. Власти уже открыли для посещения Афинский Акрополь и более 200 других античных памятников на открытом воздухе. Среди них — храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора и Римская Агора в Афинах, храм Посейдона в Аттике, Храмовый комплекс на острове Самотраки и античный театр древнемакедонского города Филиппы. В летний сезон археологические площадки будут работать по продленному графику с 8 до 20 часов.

Кроме того, посетители и сотрудники должны будут соблюдать необходимые меры гигиены и безопасности, предусмотренные в инструкции системы здравоохранения. В частности, будет осуществляться допуск лишь определенного числа посетителей, а также использоваться отдельные входы и выходы. Посетителям рекомендовано применять защитные маски и антисептик.

Что касается знаменитых морских курортов Греции, включая острова, то они готовы принимать туристов из ЕС с 15 июня.

Одни страны открывают границы и всячески заверяют европейцев в том, что гарантируют безопасный отдых, другие осторожничают. Правительство Франции призвало сограждан не проводить летний отпуск за границей. «Мы не советуем французам планировать отпуск за рубежом», — заявила 24 мая министр экологии Франции Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter.

Она не рекомендует отправляться на отдых в Испанию. Говоря о том, что испанские власти, с одной стороны, открыли границы, а с другой — установили определенные предписания для людей, которые прибывают в страну на самолете, Борн заявила, что считает это решение противоречивым. Правительство Франции в ближайшие дни обсудит возможность смягчения правил для поездок граждан внутри страны. На сегодняшний день французам разрешается удаляться от собственного дома не далее, чем на 100 километров. Отмена этой строгой меры позволит желающим хорошо провести отпуск внутри страны.

А вот Париж пока остается «красной зоной». Здесь сохраняется довольно высокий уровень заражений коронавирусом. Поэтому даже столичные парки пока остаются закрытыми для посещений.

Правительство Великобритании ввело обязательный 14-дневный карантин для всех иностранцев, прибывающих в страну.

Вернемся к России. Как известно, президент Владимир Путин снял с федерального правительства ответственность за введение или отмену ограничений, возложив эти важные решения на губернаторов. Вместе с тем он уже отменил практику «нерабочих дней». Большинство россиян вернулись к работе. Более 20 регионов страны заявили о снятии карантинных мер.

Сложной эпидемиологическая обстановка остается в Москве. Однако в последние дни мая критически обострилась ситуация на Кавказе. В тяжелом состоянии был госпитализирован глава Чечни Рамзан Кадыров. В Дагестане люди болеют практически в каждом селении. Официально в этой республике выявлены 3 280 случаев заражения коронавирусом. Однако министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов признает, что эти данные не отражают картину целиком. В республике наблюдается резкий рост больных так называемой внебольничной пневмонией. Их уже около 14 тысяч. Еще один печальный показатель — количество смертей. С подтвержденным коронавирусом скончались всего 29 человек. А с внебольничной пневмонией — 657!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине, по данным на утро 26 мая, подтверждены 21 584 случая заболевания COVID-19. 644 пациента умерли и 7 575 — выздоровели. Текущая эпидемиологическая ситуация позволяет приступить к новому этапу ослабления карантина.

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