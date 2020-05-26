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Украина

Суд в Киеве заочно арестовал экс-министра обороны: в чем обвиняют Павла Лебедева

16:15 26 мая 2020
Экс-министр обороны Павел Лебедев
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве Печерский райсуд столицы заочно арестовал министра обороны Украины времен президентства Виктора Януковича Павла Лебедя, которого объявляли в розыск еще в 2016 году.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, решение было принято в рамках расследования уголовного производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центре Киева.

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов и другими высокопоставленными лицами для препятствования проведению акций, что привело к массовым жертвам.

«Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», — говорится в сообщении.

Павел Лебедь возглавлял Министерство обороны Украины с 24 декабря 2012 по 27 февраля 2014 года. Он уехал из Украины после бегства экс-президента Виктора Януковича. В марте 2014 года Лебедев был в Кремле на собрании по поводу «присоединения» Крыма к России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,дело в отношении руководящего состава Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в том числе, и в отношении Павла Лебедя, было заведено еще в 2014 году. Речь шла о ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

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