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Суд в Киеве заочно арестовал экс-министра обороны: в чем обвиняют Павла Лебедева
В Киеве Печерский райсуд столицы заочно арестовал министра обороны Украины времен президентства Виктора Януковича Павла Лебедя, которого объявляли в розыск еще в 2016 году.
Как сообщают в Офисе генпрокурора, решение было принято в рамках расследования уголовного производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центре Киева.
В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов и другими высокопоставленными лицами для препятствования проведению акций, что привело к массовым жертвам.
«Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», — говорится в сообщении.
Павел Лебедь возглавлял Министерство обороны Украины с 24 декабря 2012 по 27 февраля 2014 года. Он уехал из Украины после бегства экс-президента Виктора Януковича. В марте 2014 года Лебедев был в Кремле на собрании по поводу «присоединения» Крыма к России.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,дело в отношении руководящего состава Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в том числе, и в отношении Павла Лебедя, было заведено еще в 2014 году. Речь шла о ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).34
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