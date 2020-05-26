Происшествия

«Трупохранилище» в частном доме под названием Похоронный дом «Память» обустроил его владелец Малиновский Вадим Евгеньевич по улице Стеценко, 25. В этом доме второй этаж занимает его семья, а на первом хозяин в холодильниках хранит тела умерших. Таким образом, похоронные, как и прочие ритуальные услуги, предоставляются прямо в его семейном гнезде. Об этом сообщается в сюжете «Надзвичайних новин» телеканала ICTV.

В сюжете, говорится, что во дворе этого же дома прямо на улице трупы омывают из шланга.

«Соседи просто шокированы тем, что происходит за их заборами. На любые обращения соседей в прокуратуру, к следственным правоохранительным органам Малиновский мгновенно реагирует как „решала“, поэтому ответов с их стороны в правовом поле нет. Даже наоборот, потому что после каждого такого обращения „хозяин“ угрожает всем физической расправой», — рассказали журналисты.

Соседи шокированы тем, что происходит за их заборами

По словам съемочной группы, когда они приехали снимать сюжет, Малиновский начал угрожать и им

«Несмотря на то, что в нашем государстве частных трупохранилищ согласно действующему законодательству быть не может как таковых, это не мешает данному дельцу сохранять тела умерших на первом этаже в собственном доме. Здесь же он проводит омовение тел, одевание, бальзамирование и тому подобное. Не менее дерзким стало письменное обращение Малиновского к мэру Виталию Кличко с требованием обязать учреждения здравоохранения направлять к нему тела умерших круглосуточно! Пунктами приема тел, как он отметил в своем письме, являются два частных дома по ул. Стеценко, 25, и Волжской, 65, и административное двухэтажное здание, оборудованное под трупохранилище на ул. Петра Запорожца, 26 м, и на Владимира Божко, 6/8», — сообщили журналисты.

Съемочная группа ICTV из программы «Надзвичайних новин» провела собственное журналистское расследование. Факты шокируют: Малиновский Вадим Евгеньевич покупает тела умерших у служб «102» и «103», которые первыми приезжают на вызов при сообщение о смерти.

«Сразу же совместно с данными службами Малиновский своими мошенническими действиями вводит в заблуждение людей, сообщая им, что его трупохранилище является государственным медицинским учреждением. Стоимость, которую Малиновский платит упомянутым службам за одного покойника шокирует — 5 тысяч гривен за каждого покойника. Он просто покупает покойника как товар. А потом начинает откровенно обманывать родственников умершего с целью вернуть себе потраченную сумму средств за «откат», — говорится в расследовании.

По словам журналистов, бездействие власти привело к тому, что соседи получили на руки решение суда о запрете деятельности трупохранилища по хранению тел в частном доме. Однако Малиновского такое решение не останавливает, выполнять его он даже не собирается. Реакция правоохранительных органов отсутствует.

«Владелец незаконного трупохранилища столичный предприниматель Вадим Малиновский в своем штате удерживает на должностях врача-дезинфекциониста, врача и судебно-медицинского эксперта в одном лице. Заправляет всем назначенный им директор Сирык С. И. Более того, так называемая сеть трупохранилищ похоронный дом „Память“ работает в городе Киеве по адресам ул. Стеценко, 25, ул. Петра Запорожца, 26 м, ул. Волжская, 65, и ул. Владимира Божко, 6/8», — говорится в сюжете.

Холодильники для хранения тел умерших

По информации журналистов, Похоронный дом «Память» выполнит любой каприз — от венка из живых цветов за 10 тыс. грн до гроба за 200 тыс. А за 100 долларов в час — поработает элитный катафалк. А самое интересное — хранение тела: за 6 тыс. гривен в сутки всегда будет место для пятидесяти покойников, несмотря на то, что в государственном морге эта услуга является бесплатной.

Соседи по частному сектору на ул. Стеценко от отчаяния уже даже собираются проводить акцию протеста.

Верхом наглости данного дельца является то, что прикрываясь карманными общественными организациями и их отдельными членами, он пытается отстаивать свой большой бизнес.

Телеканал ICTV обратился в Офис президента, Кабинет Министров, ко всем правоохранительным органам нашего государства с просьбой отреагировать на масштабные нарушения законодательства Украины, выявленные в ходе их журналистского расследования и изложенные в сюжете «Надзвичайних новин» с целью тщательной проверки всех фактов, а также дать им надлежащую правовую оценку, провести комплексную проверку по указанным в обращении адресам, установить ответственных за незаконную работу и хозяйственную деятельность и привлечь к проверке СМИ и общественность.

«Обращаем внимание киевлян и сообщаем, что все, у кого были случаи доставки тела их умершего родственника в указанные трупохранилища, на самом деле были обмануты. Просьба ко всем, на ком нажились эти мошенники, сообщать обо всех их преступлениях по телефону «102», — обратились журналисты к киевлянам.

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