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На телеведущую в прямом эфире напала обезьяна — женщине пришлось сбежать из студии (видео)

8:06 27 мая 2020
Лобна с обезьяной
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Популярная египетская телеведущая Лобна Асаль подверглась нападению обезьяны в прямом эфире телеканала Al Hayat. Инцидент произошел во время интервью, которое Ассаль и ее коллега Хуссам Хаддад брали у актера Ибрагима эль-Саммана. Ибрагим пришел на съемки телепередачи с обезьяной, вместе с которой недавно участвовал в одном из проектов. Сначала животное спокойно сидело на коленях у Лобны, которая ее гладила. Затем обезьяна проявила агрессию и попыталась укусить журналистку. Не на шутку перепугавшаяся Ассаль с криком пыталась отодвинуть от себя обезьяну и загородиться от нее подушкой, но в итоге просто сбежала из помещения. Мужчин это весьма развеселило.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за спиной у репортера в прямом эфире пролетело НЛО.


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