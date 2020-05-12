Мир

За спиной у репортера в прямом эфире пролетело НЛО (видео)

Репортер испанского телеканала новостей Informativos Telecinco вел прямой репортаж из столицы Италии Рима, когда у него за спиной на достаточно большой скорости пролетел загадочный светящийся объект ярко-синего цвета. Видео появилось на YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0, посвященном паранормальным явлениям.

Ролик вызвал живое обсуждение в сети. Многие склонялись к мысли, что это НЛО. И даже высказывали предположения, что инопланетный корабль послан на разведку, чтобы выявить последствия действия коронавируса, который якобы запустили на Землю злокозненные пришельцы, чтобы уничтожить человечество и захватить планету.

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