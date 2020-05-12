- 09:12 «Водка, караоке и 18 красоток»: Деннис Родман вспомнил первую встречу с Ким Чен Ыном
- 09:10 Лозунг «Сделаем их вместе» не работает: у команды Зеленского возникла проблема с подготовкой к местным выборам
- 09:07 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:03 "Останетесь без работы": боевики насильно заставляют местных жителей получать "паспорта ДНР"
- 08:49 Схватил и потащил в лес: студент-иностранец изнасиловал 15-летнюю девочку в Харькове
- 08:46 За спиной у репортера в прямом эфире пролетело НЛО
- 08:31 В Петербурге вспыхнул пожар в больнице: погибли пациенты с коронавирусом
- 08:19 Брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил бороду и шокировал свою невесту
- 08:09 «Едва не погиб»: сломавшего ногу форварда «Реала» уличили во лжи
- 08:04 Если начать печатать деньги, Украина рискует вернуться в 1990-е, — Александр Данилюк
- 08:01 Вспышка коронавируса в школе-интернате в Закарпатье: больше 10 детей оказались в больнице
- 07:49 Звезда «Гарри Поттера» вызвала скандал, публично пожелав смерти Борису Джонсону
За спиной у репортера в прямом эфире пролетело НЛО (видео)
Репортер испанского телеканала новостей Informativos Telecinco вел прямой репортаж из столицы Италии Рима, когда у него за спиной на достаточно большой скорости пролетел загадочный светящийся объект ярко-синего цвета. Видео появилось на YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0, посвященном паранормальным явлениям.
Ролик вызвал живое обсуждение в сети. Многие склонялись к мысли, что это НЛО. И даже высказывали предположения, что инопланетный корабль послан на разведку, чтобы выявить последствия действия коронавируса, который якобы запустили на Землю злокозненные пришельцы, чтобы уничтожить человечество и захватить планету.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Приняли за НЛО: спутники Илона Маска устроили переполох в Киеве.
356
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!