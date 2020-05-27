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Мир

Ученые показали, как легко распространяется COVID-19 в метро (видео)

8:47 27 мая 2020
Пассажиры в метро
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ученые американского Университета Орегона наглядно показали, как легко распространяется коронавирус в метро, опубликовав видео с компьютерной моделью его распространения в вагоне. Заразиться можно при обычном разговоре с зараженным COVID-19 соседом.

Хотя при чихании облако инфицированных капель распространяется гораздо шире (на расстояние до семи метров), при разговоре или даже просто дыхании капли залетают гораздо дальше, чем можно было бы ожидать. А далее вирус разносится еще больше при прикосновении к загрязненной поверхности.

Как сообщает издание Metro, ученые призывают не расслабляться из-за ослабления карантина. По-прежнему важно носить маски в публичных местах и регулярно мыть руки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом пугающем видео — ученые показали, как распространяется коронавирус при кашле в супермаркете.


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