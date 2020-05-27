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Происшествия

В Киеве мужчина погиб, упав в вырытый рабочими котлован

16:35 27 мая 2020
котлован
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве ремонтные работы на теплосетях привели к трагедии. В оставленный коммунальщиками не зарытый котлован в ночь на 27 мая свалился мужчина. Инцидент случился возле дома по ул. Григоровича-Барского, 7-А (Святошинский район).

Тело без признаков жизни было обнаружено утром жильцами соседних домов. Свидетели позвонили в полицию, те вызвали на место бригаду спасателей, но помогать уже было некому. Вытащив тело из воды, спасатели пришли к выводу, что мужчина скончался задолго до прибытия бригады.

В ходе расследования выяснилось, что коммунальщики оградили незарытую канаву, но мужчина каким-то образом упал в яму вместе с ограждением. Причины смерти должна будет установить следственно-оперативная группа после проведения экспертиз.

Напомним, 26 мая в Киеве случился порыв на крупной теплотрассе в Голосеевском районе, из-за чего на улице Демеевской образовался фонтан. Несколькими днями ранее такой же «гейзер» забил на улице Леваневского (Соломенский район) после гидравлического испытания теплосетей.

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