Мир

Россия перебрасывает войска в Ливию: что происходит в этой стране и как реагируют США (фото)

Во вторник, 26 мая, командующий Вооруженными силами США в Африке (AFRICOM) генерал Стивен Таунсенд официально обвинил России в том, что она перебросила в Ливию несколько своих истребителей МиГ-29. При этом самолеты после вылета из России сначала приземлились в Сирии, где их перекрасили, а затем отправились в Ливию и находятся сейчас на авиабазе Эль-Джуфра, которая расположена глубоко в тылу территории, контролируемой так называемой Ливийской национальной армии под командованием генерала Халифы Хафтара. Таунсенд подчеркнул, что Кремль в очередной раз пытался замаскировать свое военное присутствие в Ливии и участие в гражданском вооруженном конфликте, который продолжается в этой стране уже много лет. «Теперь отрицать участие Москвы бесполезно», — заявил американский генерал. Впервые официальный представитель Пентагона делает такое резкое заявление в отношении Кремля в связи с его поддержкой Хафтара. И это неслучайно. Что на самом деле происходит на данный момент в Ливии, почему Россия рискнула отправить туда истребители, чем объяснить обостренную реакцию Вашингтона? На все эти вопросы постарались ответить обозреватели американской газеты The New York Times. Их анализ ситуации в Ливии показался «ФАКТАМ» достаточно точным и интересным. Мы предлагаем полный перевод статьи, опубликованной в NYT 26 мая.

«Вооруженные силы США обвинили Россию в том, что она на прошлой неделе тайно отправила, по меньшей мере, 14 истребителей в Ливию, чтобы поддержать российских наемников, сражающихся на стороне генерала Халифы Хафтара. В ходе развернутой им кампании, нацеленной на изгнание правительства из Триполи, столицы страны, он оказался в сложной положении.

Развертывание истребителей, по-видимому, подтверждает углубление роли Кремля в разросшейся прокси-войне, в которой его ливийский союзник Хафтар на прошлой неделе понес ряд серьезных потерь, что стало тяжелым ударом по всей его военной кампании.

Боевые самолеты были перекрашены на базе в Сирии по пути в Ливию для маскировки их российского происхождения. Об этом заявило командование Вооруженных сил США в Африке (AFRICOM), предоставив в качестве доказательства 15 фотографий, включая спутниковые снимки, показывающие самолеты в воздухе и на авиабазе в Ливии.

«Слишком долго Россия отрицала всю степень своей причастности к продолжающемуся ливийскому конфликту, — заявил генерал Стивен Таунсенд, командующий AFRICOM. И добавил: — Теперь этого уже нельзя отрицать».

Необычно прямолинейная и публичная критика со стороны высокопоставленного американского военного указывает на растущую обеспокоенность Пентагона в связи с усилением влияния Москвы в Ливии.

До сих пор Россия лишь поигрывала мускулами в Ливии, используя ЧВК «Вагнер», поддерживаемую Кремлем частную военную компанию, наемники которой оказали серьезную поддержку наступлению Хафтара на Триполи прошлой осенью в момент, когда его собственные силы топтались на месте.

Но на прошлой неделе Турция, которая вмешалась в ливийский конфликт в январе, выступив на стороне поддерживаемого ООН правительства в Триполи, остановила наступление Хафтара, одержав серию побед. Турецкие беспилотники обстреляли линии снабжения войск Хафтара и позволили правительственным бойцам захватить стратегическую авиабазу к западу от Триполи.

В минувший уик-энд ливийские соцсети были заполонены кадрами, запечатлевшими отступление российских наемников, по сообщениям, входящих в ЧВК «Вагнер», с передовых позиций к югу от Триполи. Проведя ночь в городе Бани-Валид, они были доставлены на авиабазу Эль-Джуфра, находящуюся в восточной части Ливии, глубоко в тылу Хафтара. Именно там приземлилась эскадрилья российских самолетов.

76-летний Хафтар, некогда сотрудничавший с ЦРУ и пытавшийся свергнуть режим полковника Муаммара Каддафи еще в 1980-е, ведет борьбу за власть в Ливии с 2014 года. Он сделал своей базой Бенгази на востоке страны.

Оттуда двинулся на запад с тем, чтобы свергнуть поддерживаемое ООН правительство в Триполи. Хафтар пользуется поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и России.

До сих пор союзники Хафтара действовали на удалении от боевых действий, помогая деньгами, оружием и наемниками. Аналитики полагают, что появление российской авиации в Ливии может иметь серьезные последствия.

«Российская военно-воздушная мощь может не только изменить военный баланс в самой Ливии, но это может стать первым шагом в постепенной эскалации того, что в конечном итоге станет постоянным российским военным присутствием в стране», — считает Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа.

Комитет по обороне в Госдуме России отверг обвинения США как ложные, сообщило российское информационное агентство «Интерфакс». Оно цитирует Андрея Краснова, заместителя председателя комитета. Он заявил, что «позиция России давно и хорошо известна». Она заключается в «прекращении кровопролития в Ливии». Все участники конфликта, сказал Краснов, должны «воздерживаться от использования оружия и сесть за стол переговоров».

Майор Карл Уист, представитель AFRICOM, сообщил, что за последние две недели российские военные летчики переправили с авиабаз на территории РФ несколько самолетов МиГ-29 и Су-24 на авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

Там МиГи были перекрашены и лишились государственной символики.

После этого российские пилоты продолжили свой полет в Ливию, где, как ожидает Пентагон, за штурвалы сядут пилоты ЧВК «Вагнер». Но пока не ясно, будут ли они наносить боевые удары в поддержку наземной группы вагнеровцев или войск Хафтара.

По словам западного дипломата, работающего в Ливии, это развертывание выглядит уловкой, призванной заставить Турцию замедлить ее наступление на Хафтара. Угроза ответного удара — дипломат назвал эту уловку «пистолетом на столе» — может помочь обеспечить безопасный вывод российских наемников и перегруппировку сил Хафтара, считает дипломат.

В минувшие выходные были получены косвенные доказательства с поля боя в поддержку этой точки зрения. Российские наемники смогли отступить с линии фронта в Триполи, не подвергшись нападению поставляемых Турцией беспилотников, что является намеком на неформальное соглашение между Анкарой и Москвой.

Маневры России и Турции и необычное заявление Пентагона в большей степени, чем когда-либо, отражают тот факт, что конфликт в богатой нефтью Ливии превратился в прокси-войну — войну, которую ведут иностранные спонсоры, сражающиеся за ресурсы, доступ к нефти или преимущества в более широком контексте геостратегического соперничества.

Присутствие вооруженных сил обеих стран делает вероятным открытые столкновения между ними. До сих пор лидеры Турции и России, по-видимому, рассматривали Ливию как место для дележа трофеев, а не для вступления в открытую войну.

И у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и у президента России Владимира Путина есть стратегические и экономические интересы в Ливии. Например, Эрдоган согласился поддержать правительство в Триполи только после того, как оно подписало соглашение, дающее ключевые морские права Турции в восточной части Средиземного моря, главном месте добычи газа.

Путину Ливия дает возможность расширить его присутствие на Ближнем Востоке, разжигая опасения американцев, что это может стать местом постоянного военного присутствия России вблизи южных флангов Европы".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Declan Walsh, Eric Schmitt, Andrew Higgins — The New York Times)

Фото The New York Times

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