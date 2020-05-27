Мобильный телефон вместо кошелька или банковской карты

Пресс-релиз

По данным международной платежной системы MasterCard в Украине у 37% людей нет банковской карты или счета. Но почти у каждого украинца есть мобильный телефон. Абонент предоплаченной связи Киевстар может делать мгновенные денежные переводы со счета на счет телефона без комиссии, и даже рассчитываться с мобильного счета за товары и услуги благодаря доступу к платежным сервисам финансовых партнеров с ресурсами Киевстар, а именно, на сайте money.kyivstar.ua в мобильном приложении Смарт-Гроші.

Как перевести деньги с мобильного счета Киевстар на другой

Владельцы смартфонов могут делать это просто через сайт Смарт-Гроші, или с помощью приложения Смарт-Гроші для платформ Android и iOS.

Для владельцев кнопочных телефонов — USSD-команда * 124 * сумма перевода * 380 номер телефона # и кнопка вызова.

Переводы можно делать и абонентам других операторов мобильной связи, заплатив комиссию 2,5%.

«Я перечисляю таким образом деньги маме на мобильный — она до сих пор не оформила банковскую карточку, потому что не было особой необходимости. Но из-за карантина она теперь не может ходить в банк. Я научил ее пользоваться интернетом и показал, как платить онлайн. Получив от меня деньги на мобильный счет, мама теперь может самостоятельно оплатить себе интернет, телевидение с ее любимыми сериалами, а также коммуналку», — рассказал киевлянин Павел, мать которого живет в небольшом поселке.

Как оплачивать услуги с мобильного счета

На сайте money.kyivstar.ua — более 3000 услуг, которые можно оплачивать с мобильного счета.

Этот онлайн-каталог постоянно обновляется и расширяется. У абонента есть доступ к платежным сервисам финансовых партнеров с ресурсами Киевстар для погашения банковских кредитов и ссуд других финансовых учреждений, оплаты коммунальных услуг, международную связь и интернет, а также услуги страхования и десятки других сервисов.

«У отца недавно закончилось действие полиса «автогражданки». Я объяснила ему, как оплатить новый полис со счета мобильного телефона«, — поделилась Ольга, которая благодаря карантинным ограничением смогла помочь родителям освоить новые финансовые технологии.

Для оплаты достаточно, чтобы на мобильном счете была нужная сумма. Специальная форма на сайте поможет легко и быстро произвести оплату.

«Во время карантина мне часто приходится ездить в Киев — рассказал медик Сергей, проживающий в пригороде столицы, отрезанном от транспортного сообщения. — Меня часто „подбрасывает“ в город и забирает из Киева домой сосед, с которым мы дружим. Денег брать не хочет, а мне как-то неудобно „за так“ с ним постоянно ездить. Поэтому я ему пополняю счет мобильного телефона и „благодарю“ таким образом, хотя у нас и разные операторы. Так он точно не откажется!»

Карантин и связанные с ним ограничения в корне меняют обычные привычки украинцев. Особенно, если речь идет о финансовых сервисах. С доступом к платежным сервисам финансовых партнеров Киевстар делать мгновенные денежные переводы и платить за товары и услуги с мобильного счета — удобная альтернатива наличным деньгам и банковской карточке.





7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter