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Не хотел отдавать 600 тысяч долга: под Николаевом мужчина инсценировал ограбление (фото)
Житель Витовского района (пригород Николаева) среди ночи по телефону вызвал полицию, сообщив, что на него напали и отняли деньги. Прибывшей опергруппе мужчина рассказал, что накануне вечером вернулся из командировки, из которой привез крупную сумму денег. Лег спать, но его разбудил лай собаки. Когда вышел во двор, получил удар по голове и потерял сознание. Очнувшись, обнаружил пропажу из дома 600 тысяч гривен. Последнее что помнит — якобы человек, нанесший ему удар, был в черном спортивном костюме и медицинской маске.
Первое, на что обратили внимание полицейские, это то, что во дворе заявителя установлены видеокамеры, но оказалось, что момента нападения на них не зафиксировано.
Также правоохранителям стало известно, что инцидент произошел как раз накануне даты, когда мужчина должен был вернуть долг трем знакомым — как раз 600 тысяч гривен в общей сложности. А вот где взял столь внушительную сумму, пострадавший объяснить не смог.
Когда заявитель окончательно запутался в показаниях, то признался, что никакого нападения не было. А все это он придумал, чтобы отсрочить возвращение долга. А для правдоподобия ударил себя по голове, получив в итоге… сотрясение мозга.
Теперь по двум статьям уголовного кодекса — за ложное сообщение и введение в заблуждение полиции — должнику светит до двух лет тюрьмы.
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