Мир

В Японии арестован виновник одного из самых смертоносных пожаров в истории страны

В среду, 27 мая, в Японии полиция города Киото произвела арест поджигателя всемирно известной мультипликационной студии Kyoto Animation. Как уже сообщали «ФАКТЫ», трагедия произошла 18 июля 2019 года. В офис студии во время рабочего дня вошел мужчина с двумя канистрами бензина, разлил его и поджог. В результате пожара погибли 36 человек — 22 женщины и 14 мужчин. Всем жертвам было от 20 до 30 лет. Еще более 30 человек получили ожоги.

Пострадал и сам поджигатель. Им оказался 42-летний Синдзи Аоба. Он выбежал на улицу весь в огне и упал на землю. Мужчину доставили в больницу. В тот же день он сознался в поджоге. Аоба заявил, что студия украла его роман, по мотивам которого сняла одно из своих аниме. А ему ничего за это не заплатили.

Руководство Kyoto Animation категорически отвергает обвинение в нарушении авторских прав. Студия действительно объявляла конкурс для писателей, но присланный Аобой материал использован не был.

Учитывая тяжелое состояние поджигателя, а также введенные в марте этого года определенные ограничения в связи с пандемией нового коронавируса, полиции Киото пришлось ждать 10 месяцев, чтобы объявить Синдзи об аресте и выдвинутых против него официальных обвинениях. Сейчас Аоба чувствует себя значительно лучше.

Он вновь подтвердил, что совершил поджог умышленно и не проявил при этом никакого раскаяния.

Представитель Kyoto Animation заявил журналистам: «Предполагаем, что Синдзи Аоба получит максимальное наказание. Мы на это рассчитываем. Нам нечего больше сказать обвиняемому… Наших погибших коллег уже не вернуть. Наши раны не залечить никогда».

Свои соболезнования близким погибших в результате пожара в Киото высказали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава компании AppleТим Кук. Оба являются поклонниками аниме, снятых Kyoto Animation.

Поджог студии стал одним из самых смертоносных в истории современной Японии. Больше жертв было только в результате пожара в Токио в 2001 года. Тогда трагедия произошла в районе Кабукичо. Погибли 44 человека.

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