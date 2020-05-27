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Политика

Геннадия Москаля увезли с прямого эфира на "скорой" (видео)

19:43 27 мая 2020
москаль
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Известного политика, бывшего главу Закарпатской области и Луганской ВГА Геннадия Москаля увезли в больницу из студии телеканала NewsOne. Во время прямого эфира Москаль почувствовал себя плохо, к нему вызвали «скорую», медбригада приняла решение о госпитализации.

69-летний Москаль был приглашен гостем в студию, чтобы пообщаться на тему «кадрового голода» во власти. Объясняя причины, почему он, несмотря на былые заслуги, не идет на руководящие должности, экс-чиновник неожиданно пошатнулся и, судя по всему, потерял сознание.

Источники УНН в больнице, куда отвезли Москаля, говорят, что речь не идет об инсульте либо инфаркте. У Москаля случился перепад давления, что и вызвало временное недомогание.

Напомним, ранее Москаль рассказывал, что ему в 80-х был поставлен онкологический диагноз, но спустя несколько лет никаких следов заболевания не осталось.

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