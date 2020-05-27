Происшествия

Все дело в кокаине: СМИ рассказали, за что в Киеве расстреляли черногорца

Перестрелка в Киеве, в результате который был ранен гражданин Черногории, связана с наркотрафиком кокаина. А пострадавший оказался одним из главарей наркокартеля. Разборки со стрельбой в Киеве — это продолжение нарковойн между двумя преступными кланами из черногорского города Котор, стремящимися взять под контроль контрабанду кокаина из Южной Америки и его распространение в Европе. Об этом пишут сербские и черногорские СМИ, анализируя события в Киеве и Одессе.

Как сообщает сербское издание Telegraf, раненый в Киеве 39-летний мужчина известен под именем Радое Звицер. Не исключено, что имя вымышленное. Звицер считался главарем «кавачской» преступной группировки, но официально у полиции Черногории нет доказательств связи Звицера с преступным миром и оснований для ареста.

Противостоит «кавачской» так называемая «шкалярская» группировка. По информации издания Mondo, война между «кавачскими» и «шкалярскими» длится уже пять лет. Причиной стала пропажа 200 килограммов кокаина в испанской Валенсии.

19 января второй клан был фактически «обезглавлен»: предполагаемый главарь группировки Игорь Дедович и его правая рука Стеван Стаматович были расстреляны во время обеда в ресторане. На верхушку «кавачской» группировки также периодически совершаются покушения. Четыре года назад неизвестные обстреляли машину, где находились жена Радое Звицера с ребенком, пассажиры не пострадали.

Издание Vijesti полагает, что задержанные в Одессе предполагаемые участники нападения на Звицера являются частью еще одного черногорского клана из города Бар и тесно связаны со «шкалярской» группировкой. Лидер задержанных имеет поддельный македонский паспорт, а также подозревается в резонансном убийстве в городе Бар.

Напомним, по данным следствия, преступная группа прибыла в Украину в начале мая, чтобы выследить свою жертву в Киеве. Задержали участников стрельбы в Одессе. В группу входили граждане Черногории, Македонии и Сербии.

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