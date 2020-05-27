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Политика

Представитель России попытался сорвать выступление представителя Украины в ОБСЕ

22:29 27 мая 2020
обсе
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Скандалом запомнилось заседание делегаций ОБСЕ 27 мая. Когда украинская делегация хотела обсудить проблемы Крыма, представитель России стал перебивать выступающего, пытался помешать ему закончить доклад. Тема оккупированного Крыма оказалась для РФ болезненной.

От Украины спикером был постоянный представитель президента Антон Кориневич. В ходе онлайн-дискуссии планировалось обсудить ситуацию в Азовском и Черном море, обстановку в оккупированном Крыму, в том числе милитаризацию полуострова Россией.

России выступления пришлись не по душе. «Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать не нравящиеся ему выступления спикера Украины и другого эксперта о ситуации с безопасностью в Черном море», — отметил корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвяк.

Украинской стороне удалось донести до делегаций, что Россия противодействует навигации в Азово-Черноморском регионе, грубо игнорируя морское право, нарушает права и свободы человека в Крыму, незаконно призывает украинских граждан в российскую армию.

Участники встречи призвали Россию предоставить доступ в Крым для международных организаций. Кроме того, предлагается расширить задачи для миссии ОБСЕ: включать в отчеты инциденты с блокадой судоходства, незаконной милитаризацией Крыма, проведением там военных учений.

Напомним, ранее Россия решила провести в Совете безопасности ООН видеоконференцию по Крыму. Украина объявила, что будет бойкотировать такие мероприятия.

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