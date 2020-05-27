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Страна: Чехия
Мануфактура: Royal Dux Bohemia
Время выпуска: вторая половина ХХ ст.
Размер: 35×41 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В самом начале Семилетней войны (1756−1763) английские войска оккупировали французские земли в районе городка Маон. Блокада французских войск под командованием маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, явно затягивалась. Со снабжением боевых подразделений продуктами питания все чаще начали возникать перебои.
Наконец в расположении французских войск возникла ситуация, когда у поваров остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты всем уже порядком поднадоели, герцог Ришелье приказал шефу поваров приготовить из имеющихся продуктов блюдо, способное несколько взбодрить дух впадавших в уныние солдат и офицеров.
Легко сказать «приготовь», а из чего? Но находчивый армейский повар не растерялся и, не сумев добыть практически никаких больше продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Получившийся на редкость вкусным, соус настолько пришёлся по душе военной братии, что её от этой вкуснятины за уши невозможно было оттянуть!
Поскольку чудо создания нового продукта произошло 28 мая 1756 года, этот день и решено было отныне считать днём рождения майонеза. Почему именно «майонеза»? Да потому что это слово стало производным от имени города, рядом с которым все происходило. И поначалу соус, вскоре ставший знаменитым на весь мир, даже называли «маонским».
Сегодня популярный белый соус любят во многих странах. Да что там любят! Некоторые народы просто жить без него не могут. Например, в Бельгии его добавляют едва ли не в каждое блюдо, начиная от овощных салатов и заканчивая мясными деликатесами. В Австралии нам часто подавали салат из яблок, сладкого перца и сельдерея, который в обязательном порядке сдабривался майонезом. В Италии, где с этим соусом готовят мясные и овощные салаты и даже спагетти, нам особенно понравился столь любимый многими итальянцами салат из тонко нарезанных помидоров с вкуснейшим майонезом. Французы приправляют холодным майонезом блюдо с тёплыми улитками, и там это считается изысканным деликатесом. А в каждом голландском городе картофель фри по старой привычке макают только в майонез…
Всё. Дальше не продолжаю. Не могу уже. Иду искать майонез (домашнего приготовления!), чтобы заправить им овощной салат и тут же перейти к делу. Всем же сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Путин планировал в 2020 году поделить Украину по Днепру и захватить новые территории: генерал назвал точную дату
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.