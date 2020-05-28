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У них есть общий враг — Зеленский: Тимошенко вновь общается с Порошенко
В преддверии местных выборов в октябре 2020 года Юлия Тимошенко и ее партия «Батькивщина» замечены в активном восстановлении контактов с политической силой Петра Порошенко. Попытки диалога наблюдаются впервые после долгой паузы — общение между политиками сошло на нет после прошлогодних выборов, где между ними был открытый конфликт.
Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в «Батькивщине», поиск союзников Тимошенко нужен ради успеха на осенних выборов и ради максимального оттока голосов от кандидатов-ставленников Владимира Зеленского.
«У них с Порошенко прямо сейчас не за что воевать. На местных выборах у них особых перетоков нет, а враг общий — Зеленский. Юлия Владимировна хочет реванша», — приводит УП слова источника из фракции «Батькивщина».
Напомним, последние рейтинги партий говорят о том, что Тимошенко сохраняет свой ядерный электорат, но существенно нарастить позиции ей будет сложно. Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.224
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