«Шахтер» — «Динамо»: где смотреть онлайн главный матч 24-го тура чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 30 мая, матчами в Киеве, Александрии и Днепре возобновятся баталии чемпионата Украины по футболу, прерванного в середине марта из-за пандемии коронавируса. Как известно, до конца сезона все поединки УПЛ будут приходить без зрителей с целым рядом других ограничений.

В центральной встрече тура в состязании команд, оспаривающих 1−6-е места, в воскресенье, 31 мая, на пустом столичном «Олимпийском» сразятся донецкий «Швхтер» и киевское «Динамо». Отметим, что лидер УПЛ до конца сезона будет принимать соперников в Киеве, на главной спортивной арене Украины, а вот динамовцы планируют чередовать проведение домашних матчей на «Олимпийском» и клубной арене имени Валерия Лобановского.

Напомним, что в нынешнем сезоне киевляне и дончане по два раза обыграли друг друга. Динамовцы взяли верх над «оранжево-черными» в поединке за Суперкубок Украины (2:1) и выбили горняков из Кубка страны (2:1 в дополнительное время). В свою очередь, «Шахтер», опережающий ближайших оппонентов на 13 очков, выиграл у «бело-синих» оба матча премьер-лиги (2:1 в Киеве и 1:0 в Харькове).

Букмекеры в предстоящей встрече отдают преимущество команде Луиша Каштру. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Шахтера» принимает с коэффициентом 1,96, на ничью — 3,60, на выигрыш подопечных Алексея Михайличенко — 3,80.

Чемпионат Украины. 24-й тур

30 мая (суббота)

«Колос» — «Десна» 14:00 «Футбол 2»

«Александрия» — «Заря» 17:00 «Футбол 2»

«Днепр-1» — «Олимпик» 17:00 УНИАН

31 мая (воскресенье)

«Ворскла» — «Львов» 14:00 «Футбол 1»

«Карпаты» — «Мариуполь» 14:00 УНИАН

«Шахтер» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»

Положение команд после 23 туров:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 59 очков;

2. «Заря» — 46;

3. «Динамо» — 46;

4. «Десна» — 43;

5. «Александрия» — 40;

6. «Колос» — 26;

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 28;

8. «Мариуполь» — 25;

9. «Львов» — 21;

10. «Ворскла» — 21;

11. «Олимпик» — 19;

12. «Карпаты» — 14.

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в спаррингах сыграло вничью с «Рухом» и победило «Олимпик».

Фото ФК «Динамо»

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