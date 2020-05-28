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Происшествия

Полиция поймала иностранных туристов, взорвавших банкомат под Черкассами (фото, видео)

11:18 28 мая 2020
банкомат
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Полиция поймала подрывников банкомата в Черкасской области. Двое злоумышленников оказались иностранцами, приехавшими в Украину под видом туристов. Одного из них ранее уже выдворяли из страны, но он снова вернулся, сменив фамилию.

туристы

Правоохранители показали, как проходила операция по поимке преступной группы. Банкомат был взорван 19 мая в селе Шевченково Черкасской области, а злоумышленников задержали на Житомирщине и возле Ивано-Франковска. Чтобы доставить в другую область газовые баллоны, мужчинам понадобился автомобиль. Этот «Mercedes» засветился на камерах видеонаблюдения.

Также уличить зломышленников помогли брошенные на месте взрыва кепка и кроссовки. Дополнительным доказательством стала кровь на месте преступления — при взрыве один из подрывников получил травмы.

При обыске в домах подозреваемых обнаружена часть похищенных четырехсот тысяч гривен, газовый баллон, специальные инструменты. Проверяется причастность задержанных к другим подрывам банкоматов на территории Украины.

деньги

Злоумышленникам за крупную кражу и подрыв банкомата вместе со стеной общежития грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в преступном мире в последние годы распространилась практика подрыва банкоматов с помощью газобаллонного оборудования. Иногда таких «газовщиков» удается поймать патрульным при рутинной проверке на дорогах.

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