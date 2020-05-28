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Злая шутка: Неймар разбил яйцо о голову 8-летнего сына (фото, видео)
Знаменитый футболист сборной Бразилии Неймар, завоевавший по итогам досрочно завершившегося чемпионата Франции «золото» в составе «ПСЖ», разыграл своего 8-летнего сына Лукку. Издевательски разыграл.
На видео, опубликованном в Instagram 28-летнего бразильца, он бросает сынишке теннисные мячики, а тот должен головой переправлять их в стоящую перед ним корзину. Когда пять первых попыток закончились промахами, Неймар вместо шарика достал из кармана куриное яйцо, которое разбилось о голову не ожидавшего подвоха ребенка.
«День троллинга с сыном», — подписал это издевательское видео самый дорогой футболист в истории футбола.
Мальчик, судя по кадрам, не на шутку расстроился.
Напомним, что Неймар, которого в прошлом году оклеветали, стал отцом в 19 лет, когда сына бразильцу родила его тогдашняя подруга 17-летняя Каролина Дантос. Вскоре после рождения мальчика пара рассталась.
Неймар расстался с матерью своего сына вскоре после его рождения
Кстати, как сообщает Le Figaro, Неймар входит в группу футболистов «ПСЖ», выступающих против урезания зарплат в клубе. Сейчас игроки «Пари Сен-Жермен» в статусе частично безработных получают 84% зарплаты, но в клубе хотят, чтобы гонорары были снижены еще больше (из-за досрочного завершения сезона именитый клуб рискует потерять 200 млн евро).
В «ПСЖ» подобное поведение Неймара, получающего 3 млн евро в месяц «грязными», расценивают как очередную попытку со стороны футболиста оказать давление на клуб, чтобы ему позволили вернуться в «Барселону».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать Неймара рассталась с молодым любовником, узнав, что тот встречался с мужчинами.
Фото Instagram82
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