Злая шутка: Неймар разбил яйцо о голову 8-летнего сына (фото, видео)

Спорт

Знаменитый футболист сборной Бразилии Неймар, завоевавший по итогам досрочно завершившегося чемпионата Франции «золото» в составе «ПСЖ», разыграл своего 8-летнего сына Лукку. Издевательски разыграл.

На видео, опубликованном в Instagram 28-летнего бразильца, он бросает сынишке теннисные мячики, а тот должен головой переправлять их в стоящую перед ним корзину. Когда пять первых попыток закончились промахами, Неймар вместо шарика достал из кармана куриное яйцо, которое разбилось о голову не ожидавшего подвоха ребенка.

«День троллинга с сыном», — подписал это издевательское видео самый дорогой футболист в истории футбола.

Мальчик, судя по кадрам, не на шутку расстроился.

Напомним, что Неймар, которого в прошлом году оклеветали, стал отцом в 19 лет, когда сына бразильцу родила его тогдашняя подруга 17-летняя Каролина Дантос. Вскоре после рождения мальчика пара рассталась.

Неймар расстался с матерью своего сына вскоре после его рождения

Кстати, как сообщает Le Figaro, Неймар входит в группу футболистов «ПСЖ», выступающих против урезания зарплат в клубе. Сейчас игроки «Пари Сен-Жермен» в статусе частично безработных получают 84% зарплаты, но в клубе хотят, чтобы гонорары были снижены еще больше (из-за досрочного завершения сезона именитый клуб рискует потерять 200 млн евро).

В «ПСЖ» подобное поведение Неймара, получающего 3 млн евро в месяц «грязными», расценивают как очередную попытку со стороны футболиста оказать давление на клуб, чтобы ему позволили вернуться в «Барселону».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать Неймара рассталась с молодым любовником, узнав, что тот встречался с мужчинами.

Фото Instagram

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