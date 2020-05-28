В Полтаве нашли застреленным известного педагога (фото)

Происшествия

Вечером в среду, 27 мая, в Полтаве обнаружен застреленным в собственном автомобиле 56-летний директор областного эколого-натуралистического центра ученической молодежи Виталий Беднина.

— В тот день в полицию обратилась дочь погибшего, сообщившая о том, что отец уехал утром на автомобиле Hyundai Santa по делам и длительное время не отвечает на звонки, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Сотрудникам полиции была дана ориентировка по этой заявке, а около 20:00 поступило сообщение от жительницы Полтавы, которая обратила внимание на припаркованную машину с работающим двигателем возле одного из жилых домов на улице Ивана Мазепы (в микрорайоне «Алмазный»). Женщине показалось, что водитель за рулем — без признаков жизни.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили в салоне Hyundai Santa тело мужчины. В руках у погибшего было мелкокалиберное ружье, как было установлено позже, зарегистрированное на него. Оказалось, что это тот самый человек, об исчезновении которого заявила его дочь. И что это известный в области педагог с более чем 30-летним стажем, директор областного эколого-натуралистического центра, возглавлявший его с 1994 года, Виталий Беднина.

По информации журналистов интернет-издания «Полтавщина», полученной из достоверных источников, Виталий Беднина выстрелил себе в рот. Он оставил предсмертную записку, в которой попросил у родственников прощения и попрощался с ними, а также указал коды банковских карточек. Причины рокового поступка не разглашаются.

— Следствие рассматривает несколько версий трагедии, в том числе и самоубийство, — сообщил Юрий Сулаев. — Пока же сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного Кодекса Украины.

О Виталии Беднине известно, что он возглавлял Полтавское отделение Международной ассоциации внешкольного образования, в декабре прошлого года стал лауреатом ежегодной премии Верховной Рады. Под его руководством областная станция юных натуралистов превратилась в мощный эколого-натуралистический центр с развитой сетью филиалов.

Коллеги говорят о погибшем как о профессионале, ответственном и отзывчивом человеке. Именно он откликнулся на просьбу матери погибшего в 2014 году в зоне АТО полтавского художника, добровольца батальона «Днепр-1» Валерия Бонякивского Марии Карповны принять в свой центр страуса эму, которого, спасаясь от войны, хозяин бросил на произвол судьбы под Песками. Валерий вместе с побратимами несколько месяцев ухаживал за экзотической птицей. Мать выполнила желание сына и организовала для эму «трансфер» из зоны боевых действий. Сейчас в эколого-натуралистическом центре, благодаря той «спецоперации», живет целая колония страусов — потомков Кабула (так птицу назвали в честь Валерия Бонякивского, имевшего позывной «Кабул»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в своем офисе в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко. Его похоронили 26 мая на Черниговщине. На похороны пришли сотни людей.

Полиция проверяет несколько версий гибели Валерия Давиденко — доведение до самоубийства, суицид по невыясненным причинам, а также убийство, замаскированного под сведение счетов с жизнью.

Фото ГУ Нацполиции в Полтавской области, Facebook



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