Воды по окна: в Одессе настоящий потоп из-за мощного ливня (фото, видео)

Происшествия

Обильные осадки, не прекращающиеся в Одессе с вечера среды, 27 мая, стали для жителей и городских коммунальных служб настоящим испытанием. (напомним, в начале мая кратковременный дождь привел к затоплению сразу нескольких улиц в Киеве.)

За многие годы одесситы, похоже, уже привыкли к тому, что, помимо водонепроницаемых плащей и курток, желательно надевать высокие резиновые сапоги — сродни рыбацким. В противном случае ни на работу, ни в магазин, ни в любое другое нужное место попросту не попадешь. Не говоря уже об общественном транспорте…

Сегодня только за три часа, с шести до девяти утра, выпало 18 мм осадков. Этого «большого ведра» хватило, чтобы превратить многие улицы и дороги в непреодолимые водные препятствия. В некоторых микрорайонах бурлящие потоки поднялись более чем на метр над уровнем асфальтового, можно сказать, условного покрытия, а на многих магистралях достигли окон легковых автомобилей. Из переполненных канализационных сливов бьют настоящие гейзеры. К счастью, не горячие… Словом, потоп! Со всеми вытекающими последствиями.

В мэрии говорят, что «ливневая канализации не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков». Внутри кварталов «ливневки» чистят работники ЖКС, на дорогах — специалисты коммунального предприятия «Городские дороги». Привлечены 32 единицы техники".

Тем не менее полностью затоплена Таможенная площадь, улицы Балковская и Приморская, где десятки «утонувших» авто. Французский бульвар, Среднефонтанская площадь и проспект Шевченко стоят в водяных пробках.

Не функционируют либо в лучшем случае работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №№ 3, 15, 18, 22, 27, троллейбусные маршруты №№ 8, 10.

По данным КП «Одесгорэлектротранс», из-за подтопления рельсового полотна приостановлено движение трамвая № 20.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, проводится частичное перекрытие движения. В частности, на улице Балковской (от ул. Маловского до ул. Краснослободской), на Приморской (от Военного спуска к Пересыпскому мосту), на Химической (от ул. Грушевского до Столбовой).

«Для регулирования движения и отвода транспорта на указанных участках привлечены экипажи патрульной полиции. Просим заранее планировать свой маршрут движения и учитывать временные ограничения», — заявили в управлении.

Кроме того, из-за сильного ливня ограничена работа некоторых портов. В частности, Одесского и Южного, сообщили в Администрации морских портов Украины.

Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано не выходить на улицу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по прогнозам синоптиков, до конца мая по всей территории Украины будут лить дожди. Кстати, на днях в Закарпатье прошел ливень с градом, который уничтожил будущий урожай.

255

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter