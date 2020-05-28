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Забил решающий пенальти Буффону: в этот день Шевченко первым из украинцев выиграл Лигу чемпионов (фото, видео)
В четверг, 28 мая, исполняется ровно 17 лет с момента триумфа нынешнего главного тренера сборной Украины, а в ту пору форварда итальянского «Милана» Андрея Шевченко в Лиге чемпионов.
Тот финал на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере между «Миланом» и «Ювентусом» стал вторым в истории турнира, в котором встречались команды из одной страны (после дуэли «Реала» и «Валенсии» в 2000-м). Основное и дополнительное время поединка завершилось нулевой ничьей (Шевченко отметился голом, но взятие ворот было отменено из-за ошибочного решения ассистента рефери), а в серии пенальти удача улыбнулась «Милану» — 3:2. Причем решающий 11-метровый удар в ворота Джанлуиджи Буффона (к слову, после промаха другого экс-динамовца Кахи Каладзе) забил Андрей Шевченко.
«Милан» — «Ювентус». Видео серии пенальти
Тогда, 17 лет назад, «Милан» под руководством Карло Анчелотти выиграл шестой в своей истории Кубок европейских чемпионов, а Шевченко стал первый украинским футболистом, победившим в Лиге чемпионов (в 2013 году на вершину с «Баварией» поднялся Анатолий Тимощук).
Моменты триумфа Андрея Шевченко в финале Лиги чемпионов 2003 года
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко стал одним из антигероев легендарного финала Лиги чемпионов 2005 года «Милан» — «Ливерпуль».
Фото Getty Images5
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