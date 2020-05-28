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Команда Супрун пытается принудить Зеленского убрать министра Степанова, — эксперт
Так называемая группа сторонников экс-главы Минздрава хотят принудить президента Зеленского убрать с поста министра здравоохранения Максима Степанова. Именно поэтому вокруг Минздрава и лично Степанова пытаются раздуть очередной скандал. Такое мнение высказал эксперт Кирилл Сазонов в Facebook, По его словам, неутихающие скандалы вокруг Максима Степанова — результат работы экс-главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун и ее команды.
«За полтора месяца в должности его уже в чем только не обвиняли. Сначала в слишком жестком карантине, дальше были обвинения в слишком быстром смягчении карантинных мер, в сворачивании медреформы. По итогу эти темы исчерпали сами себя: карантинные меры оправданы мировым опытом и рекомендациями ВОЗом, смягчение осуществляется поэтапно согласно критериям. Реформа тоже продолжается», — написал Сазонов.
По словам эксперта, обвинения в закупке специальных костюмов по завышенной стоимости беспочвенны, ведь она осуществлялась согласно специальным критериям защиты для медицинского персонала:
«Но „супрунята“ так просто не сдаются. Нашли очередной повод для недовольства — костюмы по 500 грн. И даже если не брать во внимание никакие другие критерии вроде специфики самих костюмов, которые должны соответствовать ряду требований, а задуматься: что такое 500 гривен в сравнении с человеческой жизнью врача, который будет его надевать? 500 гривен за врача — это много или мало?» — задает вопрос эксперт.
Сазонов высказал мнение, что действия нынешнего министра Степанова вскрывают многолетние коррупционные схемы предыдущей власти:
«Просто Степанов не устраивает, он мешает, он начинает поднимать такие вопросы, о которых годами молчали и „смотрели сквозь пальцы“. Изменение курса медреформы очень не по душе отдельным личностям, которые несколько лет занимались „имитацией бурной деятельности“ и опасаются, что за это их могут привлечь к ответственности. Именно с этой целью они и выдумывают скандалы на пустом месте. В общем, делают все, чтобы сбить общественность с толку и сместить акценты со своих „заслуг“ на деятельность министра», — резюмировал политолог.15
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