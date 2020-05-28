Киев готовится к удару стихии: 28 мая объявлен желтый уровень опасности

Происшествия

В Киеве в четверг, 28 мая, объявлен первый уровень опасности — желтый, так как, по прогнозу Укргидрометцентра, в столице ожидаются значительные осадки, а ветер усилится до 15−20 м/с. При этом температура поднимется до 17 градусов. (Напомним, на днях в Киеве после дождя сразу несколько улиц превратились в реки.)

В «Киевавтодоре» готовятся к потенциально опасным условиям погоды. И для ликвидации ее последствий места возможных подтоплений заранее взяты под контроль гидрослужбой. Подготовлены 72 единицы спецтранспорта и спецсредств, в том числе мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. При подтоплениях можно будет круглосуточно обращаться в диспетчерскую по телефону: 284−74−19.

Специалисты столичного управления по вопросам гражданской защиты призывают горожан придерживаться рекомендаций при сильном ветре:

- все окна в квартире плотно закрыть, убрав с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу; - при сильном ветре немедленно спрятаться в укрытие (природное или в помещении); - на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи; - при сильном ветре могут падать деревья или большие ветки, поэтому нужно избегать пребывания под деревьями, особенно тополями, а также не парковаться под ними; Если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья. Если же вы оказались за рулем, сначала снизьте скорость, что поможет быстрее справиться с авто при возникновении аварийных ситуаций, а также легче преодолеть лужи и не потерять управление.

При падении деревьев и веток, травмировании людей и в других случаях следует информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее «ФАКТЫ» уже писали о том, что недавно в Киеве сильный ветер сломал несколько деревьев, некоторые упали на припаркованные авто.

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