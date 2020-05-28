26.81 / 27.05 29.24 / 29.69
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Автохам избил велосипедиста, который не дал ему проехать по тротуару в Киеве (фото)

14:49 28 мая 2020
велосипедист
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве на Оболони избили велосипедиста. Юноша пострадал, когда вышел с велосипедом на тротуар. Обидчиком велосипедиста стал водитель джипа, который ехал по тротуару и не смог стерпеть неожиданную помеху.

фото

Велосипедист Виталий Павлюк рассказал в Facebook, что пострадал не сильно, отделался ушибами, но тем не менее позвонил в полицию, подал заявление и зафиксировал факт избиения.

павлюк

Очевидцы говорят, что автовладелец-виновник инцидента, увидев собирающихся свидетелей, предпочел скрыться с места происшествия, причем уехал тоже по тротуару.

Напомним, ранее в Киеве водитель троллейбуса «подрезал» велосипедиста, а тот вызвал обидчика на мужской разговор. Двое мужчин устроили драку на остановке.

Как сообщали «ФАКТЫ», в отсутствие сети велодорожек иногда даже езда по правилам заканчивается для велосипедистов трагически.

Фото Vitalii Pavliuk/Facebook

299

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Денисюк

«Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи»: врач взорвал сеть постом о благодарности от жены Зеленского

Карта системы видеофиксации нарушений ПДД

С 1 июня в Украине запускают систему видеофиксации нарушений ПДД: что важно знать

Маршрутка

«Я тебя туда не посылал»: водитель маршрутки отказал в проезде ветерану АТО

Татьяна Пьянова

Подозреваемую в убийстве 13-летней девочки под Харьковом просили освободить из СИЗО: суд принял решение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер