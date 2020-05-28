Происшествия

Автохам избил велосипедиста, который не дал ему проехать по тротуару в Киеве (фото)

В Киеве на Оболони избили велосипедиста. Юноша пострадал, когда вышел с велосипедом на тротуар. Обидчиком велосипедиста стал водитель джипа, который ехал по тротуару и не смог стерпеть неожиданную помеху.

Велосипедист Виталий Павлюк рассказал в Facebook, что пострадал не сильно, отделался ушибами, но тем не менее позвонил в полицию, подал заявление и зафиксировал факт избиения.

Очевидцы говорят, что автовладелец-виновник инцидента, увидев собирающихся свидетелей, предпочел скрыться с места происшествия, причем уехал тоже по тротуару.

Напомним, ранее в Киеве водитель троллейбуса «подрезал» велосипедиста, а тот вызвал обидчика на мужской разговор. Двое мужчин устроили драку на остановке.

Как сообщали «ФАКТЫ», в отсутствие сети велодорожек иногда даже езда по правилам заканчивается для велосипедистов трагически.

Фото Vitalii Pavliuk/Facebook

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