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Для чого потрібен хронограф в годиннику

14:50 28 мая 2020
Хронограф

Годинник з хронографом — це не звичайний аксесуар для вимірювання часу. Такі моделі підкреслюють стиль та презентабельність власника. Їх купують не лише для функційності, але й для створення вишуканого й неповторного образу. А завдяки можливості максимально точно відміряти проміжки часу хронографи стали ще й незамінними помічниками при вирішенні різноманітних завдань.

Що таке хронограф

Хронометр — це годинник з максимально надійним механізмом, котрий гарантує підвищену точність ходу. Всі моделі проходять обов’язкову сертифікацію частіше швейцарського інституту COSC. Першочергово хронометри використовувались для визначення широти й довготи в мореплаванні. Зараз же таке маркування підкреслює високу якість аксесуарів.

Хронограф — це спеціальний механізм, котрий дозволяє фіксувати певні проміжки часу. Він працює окремо від годинника, що гарантує максимально високу точність отриманих результатів. Достатньо непогано хронограф реалізований в моделях від бренду DIESEL. Окрім високоякісного механізму такі аксесуари виділяються епатажним та урбаністичним дизайном. Придбати годинники DIESEL з хронографом можна на сайті https://deka.ua/naruchnye-chasy/brend:diesel/.

Переваги годинників з хронографом

• Можливість точно відміряти відрізки часу. Робота хронографа не залежить від руху основних стрілок. Додаткові індикатори спрощують інтерпретацію результатів. Вам не потрібно нічого вираховувати — додаткові годинні, хвилинні та секундні стрілки все точно фіксують.
• Стильний зовнішній вигляд. У хронографів більш оригінальний дизайн у порівнянні зі звичайними годинниками. Додаткові елементи на циферблаті формують особливий стиль та роблять моделі максимально презентабельними. Комбінація аналогової індикації та хронографу виглядає дорого, вишукано та ефектно.
• Функційність. Моделі широко використовують у різних сферах. Вони знадобляться спортсменам (для фіксування нормативів та часу тренувань), лікарям (щоб виміряти пульс) та навіть домогосподаркам (з хронографом ви точно знатимете, коли в духовці запечеться пиріг).

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