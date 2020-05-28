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Смертоносный пожар в одесском колледже: суд отпустил из-под стражи бывшего замдиректора Хаецкого
В четверг, 28 мая, Одесский апелляционный суд своим решением отменил постановление Киевского райсуда Одессы от 22 мая, которым был помещен в СИЗО бывший замдиректора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Андрей Хаецкий.
Сегодняшнему судебному вердикту предшествовала массовая акция протеста. Несмотря на проливной дождь, несколько сотен активистов, представителей творческой и культурной общественности, настойчиво требовали освободить Хаецкого. Собравшиеся (к слову, не только в Одессе, но и в Киеве, Львове, других городах) убеждены: подсудимый невиновен, его «просто назначили стрелочником». Люди не расходились также на протяжении почти двухчасового заседания суда, держали плакаты с надписями: «Свободу Хаецкому!», «Накажите настоящих виновных».
Отметим, Хаецкий — единственный из четырех ныне подозреваемых по делу о пожаре в колледже на Троицкой, которому в качестве меры пресечения избрали содержание под стражей на два месяца без права на залог. Остальные — директор, завхоз и заведующий дневным отделением колледжа — находятся под домашним арестом. Самого обвиняемого на сегодняшнее заседание суда не доставили по состоянию здоровья: он инвалид 3-й группы, с искусственным сердечным клапаном находится в медчасти СИЗО.
В зале заседаний апелляционного суда также многолюдно. Во время выступления представителей обвинения раздавались выкрики: «Позор!».
Адвокат подсудимого Юлия Токаева утверждает, что заявление правоохранителей о том, что ее подзащитный скрывался от следствия, не соответствует действительности: «Были направлены три повестки по адресу, где, как известно органам расследования, он не проживает, и поэтому получить повестки не мог. Две повестки были на одну и ту же дату — 10 марта, и приглашали его в качестве свидетеля. Третья — вообще без даты».
По ее словам, все это время Хаецкий официально работал в организации при департаменте образования и науки Одесской обладминистрации и разыскать его не составляло труда. Как утверждает адвокат, 21 мая они самостоятельно, без вызова, явились к следователю, который предъявил ходатайство о мере пресечения в виде содержания в СИЗО, а на следующий день они с подзащитным сами прибыли в суд, который отправил мужчину под стражу.
Со слов юриста, имеются веские доказательства того, что за противопожарную безопасность в колледже отвечали другие сотрудники, которые даже не находятся под следствием.
В свою очередь, прокурор утверждает, что подозреваемый не имеет стойких связей в Украине и может уехать за границу. В качестве аргумента обвинение приводит тот факт, что в период с декабря 2019-го по май 2020 года Хаецкий поменял номер мобильного телефона.
Хаецкий - известный в городе поэт и проукраинский активист. Он уволился из колледжа еще 18 ноября 2019 года, а заявление об уходе написал за месяц до пожара — 4 ноября. В защиту Андрея выступили поэты, журналисты, музыканты, артисты, деятели культуры со всей Украины.
«Принимая во внимание документы и факты, которые нам удалось получить, мы видим в этом деле попытку отвести внимание общества и правоохранительных органов от тех, кто по должностным обязанностям отвечал за пожарную безопасность, распоряжался финансами и подписывал соответствующие документы в учебном заведении. Вина каждого должна быть доказана законно…» — говорится в заявлении Украинского ПЕН-клуба, под которым подписались все самые известные литераторы.
«Шокирующая новость об Андрее Хаецком: поэт — в тюрьме. В Одессе, в наши дни. Очевидно, что невиновен. Неужели опять вот это вот все возвращается? Нет слов…» — комментирует известный пианист народный артист Украины Алексей Ботвинов.
В ходе сегодняшнего заседания в президиум поступило восемь ходатайств с просьбой взять Андрея Хаецкого на поруки. В числе заявителей — народные депутаты Анатолий Урбанский и Сергей Колебошин, депутат горсовета Лилия Леонидова, депутат облсовета Виталий Свичинский, волонтер Екатерина Ножевникова…
Суд принял решение освободить Андрея Хаецкого из-под стражи под поручительство нардепов Урбанского и Колебошина. Присутствующие в зале встретили этот вердикт бурными аплодисментами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в одесском колледже и его последствиях: погибли 16 человек, пострадали — более 30. Было открыто уголовное производство. В связи с пожаром уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк. Виктора Федорчака отправили под домашний арест. Ему инкриминируют служебную халатность, которая привела к масштабным пожарам с человеческими жертвами в Одессе.58
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