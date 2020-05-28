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Спорт

Футбольные матчи в Испании будут приостанавливать после 20-й минуты: названа причина

16:07 28 мая 2020
Барселона&nbsp;— Реал
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Одна из сильнейших футбольных лиг мира — испанская Ла Лига, приостановленная 12 марта из-за пандемии коронавируса, планирует возобновить состязания 11 июня севильским дерби «Севилья» — «Бетис».

При этом руководство Ла Лиги приняло решение делать короткие паузы во всех матчах чемпионата Испании после 20-й минуты в память о тех, чьи жизни унес COVID-19, сообщает издание Marca. В это время на табло стадиона покажут видео, в котором футболисты и другие известные личности выразят свои соболезнования.

Планируется, что поединки будут проходить каждый день на протяжении 32 дней. При этом между играми с участием одного клуба должно пройти 72 часа. Это позволит командам проводить по два поединка в неделю и завершить сезон до конца июля.

За 11 туров до финиша в Ла Лиге лидирует «Барселона» (58 очков), за которой расположились «Реал» (56), «Севилья» (47), «Реал Сосьедад» (46), «Хетафе» (46), «Атлетико» (45) и «Валенсия» (42).

Отметим, что в Испании коронавирусом заразились 236 с лишним тысяч человек, более 27 тысяч из них умерли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финал Кубка Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад» планируют сыграть со зрителями.

Фото Getty Images

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